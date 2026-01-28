¿Habrá boicot al Mundial 2026? Estas son las voces que piden no acudir a la Copa Mundial por Trump

Mundial FIFA 2026 Las acciones militares del presidente de los Estados Unidos podrían generar un boicot a la Copa del Mundo.

Millones de fans en todo el mundo se encuentran contando los día para que inicie la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con el partido inaugural entre México vs Sudáfrica. El evento deportivo más popular del planeta busca ser una fiesta que una a las aficiones de todos los países mientras los mejores se enfrentan en el terreno de juego. Sin embargo, la situación social y política de los anfitriones podría resultar en un inesperado boicot. Algunos líderes mundiales han comenzado a especular con la posibilidad de que ciertas selecciones clasificadas no asistan y afecten el torneo como una forma de protesta.

¿Por qué quieren boicotear el Mundial FIFA 2026?

Aunque hay múltiples factores, el primero de ellos es Donald Trump. La política exterior reciente del presidente de Estados Unidos (uno de los tres países sedes del torneo) ha causado molestia e indignación entre líderes mundiales, gobiernos y población en general.

Tras perpetrar una invasión militar para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo por parte de la justicia estadounidense, Trump dejó claro que su gobierno está dispuesto a intervenir de manera unilateral en cualquier parte del mundo.

Además de su operación en Caracas, Trump ha amenazado con emprender acciones similares en México, Irán y ha insistido con que Groenlandia le debería de pertenecer a los Estados Unidos. Estos comentarios han generado tensiones y molestias en diferentes partes del mundo al considerar que el presidente norteamericano está promoviendo conflictos en todo el mundo a meses de que inicie el torneo futbolístico.

Por otra parte, algunos aficionados también han manifestado su preocupación por la situación actual de seguridad en México. Aunque el Gobierno Federal y el Gabinete de Seguridad han insistido con que los delitos de alto impacto están viviendo reducciones importantes, todavía han ocurrido episodios de violencia orquestados por grupos del crimen organizado como el magnicido de Carlos Manzo, el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, las 11 personas masacradas en Guanajuato, ente otros hechos que han conmocionado a la población.

¿Qué países podrían impulsar el boicot al Mundial FIFA 2026?

Ahora, en semanas recientes, ha comenzado a surgir la información sobre países y personalidades que se sumarían al llamado de dejar de asistir a la Copa del Mundo.

Alemania

Uno de los pronunciamientos más relevantes provino de Oke Göttlich, vicepresidente de la Federación Alemana de Futbol , quien pidió “considerar seriamente” un boicot al Mundial 2026. En entrevistas recogidas por agencias internacionales y medios como ESPN y DW, Göttlich argumentó que las políticas del presidente Trump justifican abrir el debate dentro del futbol alemán.

En la misma línea, el gobierno de Alemania confirmó que dejará en manos de la Federación Alemana cualquier decisión sobre un eventual boicot, aunque reconoció que existe preocupación oficial por el contexto político.

Irán

El país árabe ya dio una primera muestra de descontento con la organización por parte de los Estados Unidos luego de que la Federación optara por no asistir a la ceremonia de sorteo donde se definieron a Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda como sus rivales así como todos sus enfrentamientos dentro de territorio estadounidense.

Ahora, con las amenazas de Trump para intervenir en Irán, el conflicto podría seguir escalando y provocar una posible salida del equipo de este torneo en caso de que ambos equipos entren en un enfrentamiento armado.

Joseph Blatter

Sí, el ex presidente de la FIFA y predecesor de Gianni Infantino está siendo una de las voces que está llamando a un boicot para la copa del mundo. El ex mandatario suizo recomendó públicamente a los aficionados “mantenerse alejados de Estados Unidos” durante el Mundial. A través de redes sociales y entrevistas citadas por medios europeos y latinoamericanos, Blatter cuestionó la idoneidad del país como sede, en particular por las políticas migratorias que podrían afectar a hinchas extranjeros.

Países Bajos

En el caso de los Países Bajos, los directivos y diregentes nacionales no se han pronunciado formalmente al respecto. Sin embargo, el productor Teun Van de Keuken ha comenzado una campaña mediática para solicitar firmas que respalden una petición para que la Federación neerlandesa se retire de la competencia, alcanzado ya 130 mil simpatizantes.

De acuerdo con el conductor de televisión neerlandés: “No queremos que nuestros futbolistas, a través de su desempeño en el torneo, apoyen implícitamente la política de terrorismo violento del presidente Trump contra inmigrantes inocentes, tengan o no pasaporte estadounidense”, señaló Keuken en su solicitud