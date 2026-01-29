ICE detiene al empresario mexicano Carlos Valenzuela: ¿De qué se le acusa?

Carlos Valenzuela El empresario será entregado a autoridades mexicanas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó la detención del empresario mexicano Carlos Federico Valenzuela Cadena, a quien identificó como un extranjero sin estatus migratorio que intentó evadir a la justicia refugiándose en territorio estadounidense.

ICE informó que el empresario de 63 años fue arrestado el 16 de enero, tras ser localizado en la ciudad de Houston. La agencia federal señaló que Valenzuela Cadena era buscado en México y que su presencia en Estados Unidos respondía a un intento por ocultarse de los procesos legales abiertos en su contra.

En un comunicado oficial, la autoridad migratoria subrayó que el país norteamericano no ofrece protección a personas señaladas por delitos graves que buscan evadir responsabilidades judiciales, en línea con la política migratoria vigente.

ICE confirmó que Carlos Valenzuela será entregado a las autoridades mexicanas, donde deberá responder por los cargos que pesan en su contra.

“Lo entregaremos a las autoridades mexicanas para que responda por sus presuntos delitos. Estados Unidos no es un refugio seguro para quienes huyen de la justicia”, explicaron en sus redes sociales.

¿De qué se acusa al empresario mexicano Carlos Valenzuela?

Las investigaciones en México vinculan a Carlos Federico Valenzuela Cadena con crimen organizado, fraude y extorsión, además de presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias. Los señalamientos apuntan a su participación en esquemas de despojo de terrenos y fraudes relacionados con desarrollos de alto valor en Bahía de Banderas, uno de los municipios con mayor plusvalía en Nayarit.

Autoridades mexicanas lo señalan por haber tenido una presencia relevante durante años en proyectos inmobiliarios cuestionados por operaciones financieras atípicas y posibles violaciones al marco legal.

De acuerdo con los antecedentes del caso, varios de los negocios asociados a Valenzuela Cadena quedaron bajo la lupa por presuntas irregularidades legales y financieras. Uno de los expedientes más conocidos es el relacionado con el Fideicomiso Bahías de las Banderas, un mecanismo que habría beneficiado a empresarios del sector inmobiliario y a funcionarios locales, y que hoy forma parte de las investigaciones por presuntos actos ilícitos.

¿Quién es Carlos Valenzuela?

Carlos Federico Valenzuela Cadena es un empresario mexicano de 63 años, originario de Compostela, Nayarit, que durante años mantuvo una presencia destacada en el sector de los desarrollos inmobiliarios de alto valor en esa entidad. Su nombre cobró relevancia por su participación en proyectos ubicados en zonas de alta plusvalía, particularmente en el municipio de Bahía de Banderas.