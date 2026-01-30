Continúa el escándalo Epstein: EU libera más de 3 millones de nuevos archivos sin censurar imágenes

Archivos de Jeffrey Epstein El departamento de justicia estadounidense publicó más de 3 millones de páginas, videos e imágenes sobre el caso en cumplimiento a una ley de transparencia.

El caso de Jeffrey Epstein sigue dando de qué hablar dese su detención el 6 de julio de 2019, pues durante todo este tiempo las autoridades estadounidenses han estado liberando archivos, imágenes y hasta videos donde se revelan lo que sucedía en sus mansiones de Manhattan, Florida, Nuevo México y sobre todo en su isla privada en las Islas Vírgenes.

En diciembre de 2025, autoridades de Estados Unidos difundieron primeros paquetes de archivos, entre ellos fotografías y registros judiciales, como parte de un proceso gradual de desclasificación ordenado por tribunales. Aunque esos materiales fueron más limitados y en muchos casos aparecieron con datos tachados, marcaron el inicio de una serie de revelaciones que anticipaban la magnitud de los documentos que vendrían después.

Documentos del caso Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia

El 30 de enero de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la liberación de cerca de tres millones de páginas y miles de archivos relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y tráfico de menores, la publicación forma parte de una nueva etapa de divulgación ordenada por ley y se realizó sin censurar más de 180 mil imágenes incluidas en el material.

Todd Blanche, fiscal general adjunto, informó desde Washington que esta entrega incluye alrededor de 2 mil videos y forma parte del cierre del proceso de revisión de los archivos acumulados durante décadas de investigaciones sobre Epstein y su red de contactos.

La relación de Trump, Clinton y otras figuras públicas con Epstein

Los documentos incluyen referencias a relaciones personales y sociales que Epstein mantuvo durante años con políticos, empresarios y figuras influyentes, entre los nombres que aparecen en distintos registros figuran el presidente Donald Trump y el expresidente Bill Clinton.

Registros de vuelo ya conocidos muestran que Trump utilizó el jet privado de Epstein en la década de 1990, antes de que ambos rompieran relación. Fotografías de Clinton también forman parte del archivo. Ninguno ha sido acusado formalmente de delitos relacionados con Epstein y ambos han negado conocer los abusos cometidos contra menores.

¿Por qué se están publicando ahora los archivos de Epstein?

La difusión de estos documentos responde a la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, aprobada por el Congreso tras años de presión política y social para conocer qué sabía el Gobierno sobre los abusos sexuales cometidos por el millonario neoyorquino.

La ley fijó como fecha límite el 19 de diciembre para publicar todos los registros relacionados con el caso; sin embargo, el Departamento de Justicia reconoció que incumplió ese plazo debido al volumen del material y a la necesidad de revisar cada documento para proteger información sensible de las víctimas.

¿Qué tipo de información seguirá siendo reservada por ley?

Aunque la nueva entrega amplía de forma considerable el acceso público, Todd Blanche aclaró que algunos archivos permanecerán fuera del dominio público, la legislación permite ocultar datos personales de víctimas, imágenes de pornografía infantil, material que muestre abuso físico o muerte, así como documentos vinculados a investigaciones judiciales aún abiertas.

El funcionario subrayó que ningún archivo será clasificado o redactado por razones de seguridad nacional o política exterior.

El caso Epstein sigue generando interés público

Aunque los fiscales estadounidenses no presentaron cargos contra otras personas, varias víctimas señalaron a políticos, empresarios y figuras internacionales. Una de ellas, Virginia Roberts Giuffre, acusó a Epstein de organizar encuentros sexuales cuando era menor con hombres poderosos, incluido el príncipe Andrés del Reino Unido, quien perdió sus títulos reales tras el escándalo.

Para el Departamento de Justicia, la publicación de estos archivos busca cerrar un proceso legal pendiente, aunque Blanche reconoció que la expectativa pública por nuevas revelaciones difícilmente se verá satisfecha solo con la apertura de documentos.