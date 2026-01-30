Fiscalía de EU investiga la violación de los derechos civiles de Alex Pretti

Alex Pretti, enfermero asesinado por agente de ICE en Minnesota (@DschlopesIsBack/x)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos expuso este viernes la apertura de una investigación por la posible violación de los derechos civiles de Alex Pretti, enfermero abatido a tiros por agentes de ICE la semana pasada en Minneapolis.

“Una investigación significa hablar con testigos, examinar pruebas documentales, enviar citaciones si es necesario y la división de derechos civiles del Departamento de Justicia cuenta con los mejores expertos del mundo en este ámbito”, indicó en conferencia de prensa el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

“Por lo tanto, espero que esa investigación avance teniendo en cuenta esos parámetros”, destacó.

Agentes de inmigración asesinaron a tiros el sábado a Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, durante las protestas contra las redadas migratorias del Gobierno de Donald Trump en Minnesota, la segunda muerte a manos de fuerzas federales tras Renée Good el 7 de enero, también en la ciudad de Minneapolis.

Blanche expresó durante la conferencia que “un solo video no debería alterar la percepción del Departamento de Justicia”, pues se necesitan más pruebas en la investigación de lo sucedido, que definió como “un evento trágico”.

Asimismo, destacó que se trata de una investigación diferente a la que conduce el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dirigido por Kristi Noem, quien ha recibido muchas críticas por lo ocurrido en Minnesota.

Al ser preguntado sobre los motivos por los que el caso de Good no dio lugar a una investigación de derechos civiles, el fiscal adjunto contestó que en Estados Unidos ocurren miles de tiroteos y que no en todo se investigan posibles violaciones de derechos civiles.

“Tiene que haber circunstancias o hechos, o quizás hechos desconocidos, pero sin duda circunstancias que justifiquen una investigación. Esto no significa que cada vez que haya un tiroteo relacionado con un agente federal, la división de derechos civiles intervenga”, enfatizó. (Con información de EFE)