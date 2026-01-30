La compañía española de energía renovable Cox considera a México como su principal mercado

Enrique Riquelme (@grupocox)

Frente a la creciente demanda energética y su potencial de industrialización, Enrique Riquelme, fundador de la compañía española de energía renovable y agua Cox, señaló, durante una entrevista con EFE, a México como el principal mercado de inversión de los siguientes 15 años.

“Estamos claramente apostando por México (...) Es un mercado clave y vemos que tiene los fundamentales para ser el principal mercado de inversión los próximos 10, 12, 15 años”, explicó Riquelme quien en julio 2025 compró los activos de Iberdrola en el país por 4.200 millones de dólares.

Después de seis meses, la firma recibió la autorización por parte de los reguladores Comisión Nacional de Energía (CNE) y Comisión Nacional Antimonolio (CNA).

Asimismo, Riquelme comentó que la aprobación “en tiempo y forma” de las autoridades mexicanas es una señal positiva para el capital privado, y al mismo tiempo aseguró que en un ecosistema donde todas las partes cumplen “se trabaja en equipo, sin perder la rigurosidad que tiene que llevar un proceso de este tipo”.

En cuanto a la strategia de la compañía, Riquelme la explicó en base a un plan regional de más de 7.000 millones de dólares en Latinoamérica, la cual será distribuida en tres países, siendo México la punta de lanza, con inversiones por más de 6.000 millones de dólares hasta 2030.

Después, el ejecutivo de Cox, también señaló que en la hoja de ruta de igual manera se tiene contemplado colaborar con el Gobierno de México en proyectos de infraestructura. Esto debido a que el país “tiene una oportunidad única para los próximos años seguir industrializándose”.

A esto se añade el hecho de que ya se analizaron 11 proyectos de desalación, del mismo modo que otros planes de gestión, distribución y plantas de tratamiento de agua.

En el área del sector energético., Enrique Riquelme, detallo que la demanda del país “sigue creciendo”, lo que es un incentivo para la inversión pública y privada.

Igualmente destaco que se tienen planes para la generación fotovoltaica, eólico, solar, de gas y de almacenamiento.

También ya han licitado por proyectos de interconexión eléctrica y se prevé aumentar la cartera que adquirieron de Iberdrola con capacidad instalada de más de 2.600 megavatios (MW) y el 25 % de la cuota del mercado privado de generación.

(Con información de EFE)