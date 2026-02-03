Demócratas piden la dimisión de Noem y acabar con ICE tras muerte de manifestantes en Minnesota

Mujer es arrastrada de un auto por ICE en Minnesota (@nypost/x)

Representantes de varios caucus demócratas en el Congreso de Estados Unidos, pidieron este martes la dimisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el desmantelamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tras la muerte de Renée Good y Alex Pretti en Minnesota.

“Necesitamos desmantelar el ICE. Y, en el proceso, a la persona que dirige la agencia, bajo cuya supervisión se han cometido estas atrocidades. Debería dimitir o ser destituida”, expresó el líder del Caucus Hispano, Adriano Espaillat, en conferencia de prensa afuera de la sede de la agencia en Washington.

Otros líderes (entre ellos del Caucus Asiático y del Pacífico Americano del Congreso, el Caucus Negro del Congreso y el Caucus de Mujeres Demócratas) exigieron también un juicio político contra Noem, quien ha sido fuertemente cuestionada y tras los asesinatos en Minneapolis.

Durante la protesta, corearon “Noem debe irse” y mostraron pancartas con el mensaje “Sacar al ICE de nuestras ciudades”.

Por su parte, Espaillat celebró la decisión de una jueza federal que ha prohibido temporalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impedir que los miembros del Congreso visiten los centros de detención de inmigrantes sin previo aviso.

“Vamos a poder ejercer nuestras responsabilidades y deberes de supervisión sin ningún tipo de impedimento ni presión por parte del ICE o de la secretaria”, precisó.

El miembro del Comité de Asuntos Exteriores, Joaquín Castro, se mostró aliviado por la liberación el pasado domingo de Liam Conejo, niño ecuatoriano de cinco años y si padre, que estaban arrestados desde el 22 de enero en Minneapolis, pero enfatizó que muchos más menores y familias permanecen en el mismo centro de detención de ICE.

“Actualmente hay un bebé de dos años encarcelado allí, y una madre detenida con sus dos hijos celebrará mañana el decimoctavo cumpleaños de su hijo mayor”, puntualizó Castro.

Asimismo, acusó a Noem de permitir y supervisar “un mecanismo de crueldad y perversidad construido por la Administración del presidente Donald Trump”.

La Administración Trump lanzó en diciembre la denominada operación “Metro Surge”, un conjunto de operativos para arrestar a migrantes indocumentados en Minnesota, gobernado por demócratas, después de que la Casa Blanca pusiera el foco sobre casos de malversación de fondos federales ligados a la comunidad somalí del estado.

Las agresivas redadas han sido rechazadas por las autoridades locales y por miles de manifestantes, que han protestado durante las últimas semanas para exigir la salida de ICE del estado. (Con información de EFE)