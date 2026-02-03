Investigan a X: Francia cita a Elon Musk para declarar sobre el uso de su algoritmo Grok para contenidos ilegales

Francia investiga a X La Fiscalía de París registró las oficinas de la red social X en Francia y citó a su propietario, Elon Musk, para comparecer ante la Justicia el 20 de abril

Las autoridades francesas dieron un nuevo paso en la investigación contra la red social X al realizar un registro en sus inmediaciones con sede en Paris y convocar a Elon Musk a un interrogatorio ante la Justicia el próximo 20 de abril. La diligencia forma parte de una causa iniciada en enero de 2025 por presuntas irregularidades en el funcionamiento de la plataforma.

Fiscalía de Francia registra las oficinas de X

La Fiscalía de París informó que el operativo fue encabezado por su sección de lucha contra la ciberdelincuencia, en coordinación con la unidad nacional ciber de la Gendarmería y Europol; el caso está en manos de la Dirección General de la Gendarmería Nacional y surgió a partir de dos denuncias presentadas el 12 de enero y el 9 de julio de 2025.

De acuerdo con las autoridades, la investigación se amplió tras recibir nuevos señalamientos sobre el uso del algoritmo de X y sobre el desempeño de Grok, la herramienta de inteligencia artificial de la plataforma. Las quejas apuntan a la difusión de contenidos negacionistas, la generación de deepfakes de carácter sexual y la circulación de material considerado ilícito.

En este sentido Elon Musk, dueño de la aplicación, fue citado bajo la figura de “interrogatorio libre”, un mecanismo que permite comparecer sin estar detenido y que busca determinar si se le imputa formalmente, para no acudir, es necesario presentar una justificación válida. A la misma audiencia fue convocada Linda Yaccarino, directora ejecutiva de X, además de otros empleados de la empresa que deberán declarar como testigos entre el 20 y el 24 de abril.

¿Qué delitos investiga Francia sobre la red social X?

Entre los delitos que analiza la Fiscalía se encuentran la posible complicidad en la posesión de imágenes de menores con contenido pedopornográfico, la manipulación de sistemas informáticos y algoritmos, la extracción fraudulenta de datos en banda organizada y los atentados contra la representación de las personas.

La Fiscalía también señaló que la investigación analiza si la plataforma pudo haber manipulado su algoritmo para favorecer determinados contenidos y facilitar posibles injerencias extranjeras.

Denuncias contra la aplicación X y uso indebido de la herramienta de Grok

Las primeras alertas fueron lanzadas por el diputado Éric Bothorel, quien expresó su preocupación por cambios en el funcionamiento del algoritmo tras la compra de la red social por Musk en 2022, así como por la reducción de la diversidad de voces y la falta de claridad en los criterios de moderación.

A estas denuncias se sumó la de un director de ciberseguridad de la función pública, quien advirtió que la plataforma comenzó a priorizar contenidos calificados como “nauseabundos”. Con base en estos señalamientos, la Fiscalía decidió ampliar el alcance de la investigación.

En el caso específico de Grok, usuarios y autoridades denunciaron que la herramienta de IA habría sido utilizada para generar imágenes sexualizadas, algunas de ellas con apariencia de menores.

La alta comisionada para la infancia, Sarah El Haïry, así como el ministro de Economía, Roland Lescure, y la responsable de Asuntos Digitales e Inteligencia Artificial, Anne Le Hénanff, pidieron la retirada inmediata de estos contenidos y presentaron denuncias formales.

Un informe de la ONG AI Forensics, publicado en enero, analizó 20 mil imágenes generadas por Grok y concluyó que más de la mitad mostraban personas con poca ropa, incluyendo representaciones que aparentaban ser de menores de edad.

La Fiscalía de París indicó que continuará con las diligencias y, en paralelo, anunció que dejará de publicar información en la red social X.

El caso se suma a otras investigaciones abiertas en Francia contra la plataforma, incluida una revisión previa enviada por el regulador audiovisual Arcom a la Comisión Europea por presunta manipulación del algoritmo de recomendaciones.