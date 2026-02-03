Profesora en estado grave tras ser apuñalada por un alumno en el sur de Francia

Un conductor de ambulancia sale de un hospital en Francia (EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/)

Una profesora francesa de secundaria se encuentra en grave tras haber sido apuñalada este martes por un alumno en el aula. El agresor, de 14 años, fue detenido por tentativa de asesinato.

“Una profesora ha sido víctima de una agresión con arma blanca en un centro de secundaria de Sanary-sur-Mer. Mis pensamientos están inmediatamente con la víctima, su familia y toda la comunidad educativa, cuya profunda conmoción comparto”, compartió en sus redes sociales el ministro de Educación francés, Édouard Geffray, quien anunció que se desplazará al lugar “inmediatamente”.

“Comparto el temor de la comunidad educativa, las familias y los alumnos”, expresó también el titular de la cartera de Interior, Laurent Nuñez.

Los hechos ocurrieron en el centro educativo La Guicharde de esa localidad en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul y cercana a la ciudad de Tolón.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, tiene aproximadamente 60 años, era profesora de artes plásticas y recibió varias puñaladas, en especial en el abdomen.

En declaraciones a la prensa, el fiscal de Tolón, Raphaël Balland mencionó que el suceso se produjo alrededor de las 14.00 horas, en plena clase ante una veintena de alumnos, y que al incidente por el momento no se le achaca “ninguna connotación política o religiosa”.

“Solo se sabe que últimamente había habido tensiones” entre la profesora agredida y el alumno, agregó Balland.

Destacó que el menor, que cumplirá 15 años en marzo, no tenía antecedentes por violencia, tan solo por problemáticas relacionadas con su entorno familiar.

El joven agresor intentó huir tras los hechos, pero fue atrapado en el patio por personal de la institución.

Junto a Balland compareció el prefecto (delegado del Gobierno) del departamento del departamento de Var, Simon Babre, quien aseguró que el centro educativo se caracteriza por un ambiente “tranquilo”. (Con información de EFE)