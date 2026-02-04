Desmantelan laboratorio biológico clandestino chino en Las Vegas

Desmantelan laboratorio biológico clandestino en Las Vegas En el lugar se hallaron más de mil viales con líquidos y materiales biológicos.

Un laboratorio biológico clandestino fue localizado y desmantelado en una casa del noreste de Las Vegas durante un operativo encabezado por la Policía Metropolitana de la ciudad y agentes federales, con apoyo del FBI. El hallazgo, dado a conocer la madrugada del 4 de febrero, encendió alertas por la presencia de cientos de recipientes con líquidos desconocidos y materiales asociados al manejo de sustancias biológicas.

De acuerdo con las autoridades, el inmueble era operado presuntamente por ciudadanos chinos, quienes fueron arrestados una vez que concluyó la inspección del lugar y el aseguramiento del material, en el interior se encontraron refrigeradores con viales, garrafones y tubos que contenían muestras identificadas preliminarmente como VIH, COVID-19, malaria y tuberculosis, además de otras sustancias cuyo origen aún no ha sido determinado.

La Policía de Las Vegas informó que durante el cateo se activaron protocolos de bioseguridad, ante la presencia de posible material biológico, en total, se recolectaron más de mil muestras, las cuales ya están siendo trasladadas a distintos laboratorios para su análisis, con el fin de establecer si representan un riesgo para la salud pública.

Hasta el momento, las autoridades han señalado que no existe una amenaza inmediata para la comunidad, aunque subrayaron que la investigación se llevará a cabo de manera cuidadosa y metódica, debido a la naturaleza de los materiales incautados.

Relación entre el anterior caso de laboratorios biológicos, ¿Cuál será su objetivo?

El caso ha sido relacionado con un laboratorio biológico ilegal descubierto en 2023 en Reedley, California, donde se fabricaban sin autorización pruebas de COVID-19, embarazo y VIH, y donde también se encontraron patógenos peligrosos como ébola, tuberculosis y malaria.

Registros públicos vinculan la propiedad de Las Vegas con Jia Bei Zhu, ciudadano chino arrestado en aquel entonces por operar el laboratorio en California y enfrentar cargos federales por fabricar y distribuir pruebas médicas sin permisos.

El abogado de Jia Bei Zhu aseguró que su cliente no está involucrado en el caso de Las Vegas, al señalar que desde hace tres años se encuentra bajo custodia federal. Sin embargo, el FBI mantiene abierta una investigación más amplia para esclarecer quién operaba el sitio, con qué propósito y si se violaron leyes federales relacionadas con bioseguridad y el manejo de materiales peligrosos.

Por ahora, las autoridades estadounidenses analizan si existe una conexión directa entre ambos laboratorios y si las sustancias encontradas en Nevada corresponden a patógenos letales, un punto clave para dimensionar el alcance real de esta operación clandestina.