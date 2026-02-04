Israel devuelve a Gaza 54 cuerpos palestinos y 66 cajas con restos humanos y órganos

Vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Gaza (EFE/HAITHAM IMAD)

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó en un comunicado que las autoridades israelíes, a través de la Cruz Roja, devolvieron este miércoles a la Franja un total de 54 cuerpos de palestinos y 66 cajas con restos humanos y órganos.

“Hace poco, 54 cuerpos de mártires y 66 cajas con restos humanos y órganos llegaron al Complejo Médico Al-Shifa. Estos fueron entregados por las autoridades de ocupación israelíes a través del Comité Internacional de la Cruz Roja”, indicó el comunicado.

La semana pasada Israel devolvió a Gaza los últimos 15 cuerpos que retenía desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 y acordados en la tregua a cambio del cuerpo del último rehén que quedaba en la Franja hallado por el Ejército el pasado 26 de enero.

En total Israel, en el marco del acuerdo del alto al fuego, ha devuelto al enclave palestino 360 cuerpos, muchos de los cuales llegaron con signos de tortura a los hospitales de Gaza, según ha denunciado el Ministerio de Sanidad palestino.

Además, más allá de esos 360 cuerpos que Israel retuvo desde octubre de 2023, tiene desde mucho antes en su poder al menos otros 700 cadáveres de palestinos, entre ellos 77 menores, según mencionó recientemente la Campaña Nacional para la Recuperación de los Cuerpos de los Mártires y el Esclarecimiento del Destino de los Desaparecidos. (Con información de EFE)