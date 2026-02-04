Putin da por muerto el tratado START III de desarme nuclear y culpa a Trump

Peligro de carrera nuclear Barack Obama y el entonces presidente ruso, Dmitri Medvedev firmaron el START III en 2010 (Archivo)

Rusia constató en la noche de este miércoles que este jueves, 5 de febrero, terminará de forma “definitiva” el “ciclo vital” del START III, el último tratado de desarme nuclear que existía entre Moscú y Washington, que ahora no están sujetas a “ninguna obligación”.

El Ministerio de Exteriores ruso recordó en un comunicado que el START III fue firmado en abril de 2010, pero entró en vigor el 5 de febrero de 2011.

El tratado limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1,550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos, para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

“Falta deliberada de respuesta”

Moscú lamentó la falta “deliberada” de una respuesta de Estados Unidos a la propuesta de prolongar por un año los límites contemplados en el tratado, y afirmó que esto significa que las partes ya no están sujetas a obligaciones y son libres de elegir sus siguientes pasos.

“Al mismo tiempo, Rusia se propone actuar con responsabilidad y prudencia, formulando su política sobre armas estratégicas ofensivas con base a un análisis exhaustivo de la política militar estadounidense y la situación estratégica en general”, señala el comunicado oficial.

El Kremlin aseguró previamente que estaba abierto a futuras negociaciones sobre estabilidad estratégica una vez expire este jueves el START III.

“Seguimos abiertos a la búsqueda de vías negociadoras para garantizar la estabilidad estratégica”, dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la prensa local.

El Kremlin advirtió previamente al presidente estadounidense, Donald Trump, de que firmar un nuevo tratado será un proceso “largo y difícil”.

El START III o Nuevo START fue firmado por los entonces presidentes ruso, Dmitri Medvédev, y estadounidense, Barack Obama, el 8 de abril de 2010 en Praga y renovado en febrero de 2021 por otros cinco años.

Ruego de Guterres

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a EU y Rusia a que retomen las negociaciones y advirtió de que su vencimiento supone “un momento grave para la paz y la seguridad internacionales”.

Guterres señaló en un comunicado con motivo del vencimiento del acuerdo que su expiración deja al mundo “sin restricciones jurídicamente vinculantes sobre las mayores reservas de armas nucleares del planeta”.

El máximo jefe de la ONU agregó que Washington y Moscú concentran “la inmensa mayoría” del arsenal nuclear mundial y recordó que, durante la Guerra Fría y los años posteriores, el control de armas entre ambas potencias “ayudó a prevenir catástrofes, reforzó la estabilidad estratégica y redujo el riesgo de errores de cálculo con consecuencias devastadoras”.

Desde las conversaciones SALT hasta el tratado New START, en vigor desde 2011, estos mecanismos permitieron además la eliminación de miles de armas nucleares de los arsenales nacionales, lo que supuso una mejora significativa de la seguridad global, en particular para las poblaciones de Estados Unidos y Rusia, subrayó.

“En el peor momento posible”

El diplomático portugués lamentó que la desaparición de este marco llegue en “el peor momento posible”, cuando “el riesgo de uso de un arma nuclear es el más alto en décadas” en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y conflictos armados.

No obstante, llamó a no perder la esperanza y consideró que la situación también abre una oportunidad para “reiniciar” el control de armamentos.

“La comunidad internacional observa ahora a Rusia y a Estados Unidos”, afirmó, e instó a ambos a “transformar sus declaraciones en hechos concretos” y a que vuelvan “sin perder tiempo” a la mesa de negociaciones para acordar un marco sucesor del New START.