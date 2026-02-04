Trump sostiene llamada que califica como “excelente” con Xi Jinping

Trump y Xi Jinping se reúnen en Pekín (La Crónica de Hoy/imagen de archivo)

El presidente de Estados Unidos, confirmó que sostuvo una llamada “excelente” y “exhaustiva” con su homólogo chino, Xi Jinping, donde trataron temas como una más amplia relación comercial, asuntos de defensa, incluido Taiwán y los detalles de su próximo viaje a China en abril.

“Acabo de terminar una excelente conversación con el presidente Xi, de China. Fue una llamada larga y exhaustiva, en la que se discutieron muchos temas importantes, incluidos comercio, defensa, el viaje de abril que haré a China (que estoy deseando hacer)”, publicó el republicano en su red Truth Social.

Asimismo, indicó que hablaron de Taiwán, la guerra de Rusia con Ucrania, la situación en Irán y temas comerciales a favor de EU, como la compra de petróleo y gas por parte de China al país norteamericano, la compra de motores de aeronaves o el aumento de las importaciones de productos agrícolas estadounidenses, afectados duramente por la guerra comercial iniciada por Trump.

Según él, Xi está considerando aumentar la cuota ya establecida del acuerdo comercial de octubre para la compra de 12 millones de toneladas en esta temporada a 20 millones, mientras que el plan mantiene que China se compromete a importar 25 millones de toneladas anuales de este grano, vital para los agricultores del país norteamericano hasta 2028.

“Mi relación personal con el presidente Xi es extremadamente buena. Ambos somos conscientes de lo importante de que siga así. Creo que habrá muchos resultados positivos conseguidos en los próximos tres años de mi presidencia en relación al presidente Xi y la República Popular China”, precisó.

Videoconferencia China-Rusia

Esta llamada se produce el mismo día en el que Xi mantuvo una videoconferencia con el presidente ruso, Vladímir Putin, de la que Pekín informó horas antes y durante la que abordaron la cooperación estratégica entre sus países poco antes de que expire el START III el 5 de febrero, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y EU.

Tanto Rusia como China han llamado a Trump para prolongar durante un año el cumplimiento de los límites contemplados por el START III, en línea con la propuesta de Putin. (Con información de EFE)