“Zar fronterizo” de EU retira 700 agentes migratorios de Minnesota

Tom Homan, conocido como el "zar fronterizo" de Trump (EFE/Craig Lassig)

El “zar de la frontera” de la Administración Trump, Tom Homan, informó este miércoles que retirará a unos 700 agentes migratorios de Minnesota y la ciudad de Minneapolis por la cooperación “sin precedentes” de las autoridades locales y después de constantes protestas de los ciudadanos contra una presencia que ha provocado la muerte de Renée Good y Alex Pretti, dos manifestantes de nacionalidad estadounidense, así como la detención y acoso de residentes, incluido menores de edad.

“Debido este aumento sin precedentes de la colaboración y por la necesidad de menos agentes para hacer este trabajo en un entorno más seguro, anuncio que de manera inmediata vamos a rebajar nuestra presencia en 700 agentes hoy mismo”, indicó Homan en conferencia de prensa desde Minneapolis, a tan solo una semana después de que el líder republicano lo enviara para redirigir la situación en la entidad.

Asimismo, destacó que la operación de Minneapolis ha sido un “éxito”, aunque se podrían haber hecho las cosas mejor.

“Hemos sacado a un montón de gente de las calles, así que creo que ha sido muy efectiva en lo relativo a la seguridad ¿Ha sido una operación perfecta? No”, agregó el zar fronterizo.

Igualmente, aseguró que está teniendo una buena relación y productivas reuniones con el gobernador de Minnesota, Tim Walz y el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, que han criticado fuertemente el despliegue de agentes federales por no favorecer la seguridad y provocar tensión, lo cual provocó que los ciudadanos no puedan tener una vida normal.