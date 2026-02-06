Dos muertos y una mujer herida por ataques israelíes en el norte y centro de Gaza

Destrucción en Gaza (@TaliNewsWire/x)

Dos palestinos murieron este viernes en el norte de Gaza y una mujer resultó herida en el centro del enclave en nuevos ataques lanzados por parte del Ejército israelí, así lo informó la agencia de noticias palestina Wafa.

El Ejército israelí sigue prácticamente abriendo fuego diariamente contra Gaza, pese a que hace más de tres meses entró en vigor el alto al fuego impulsado por el plan de paz en la Franja del presidente estadounidense, Donald Trump.

Asimismo, según indica Wafa, las tropas israelíes llevaron a cabo extensas demoliciones dirigidas contra edificios residenciales en varias zonas del enclave palestino.

La artillería israelí también golpeó varias zonas del este y sur de la provincia de Jan Yunis (sur de Gaza).

En Rafah, en el extremo sur de la Franja, cazas israelíes dispararon contra la ciudad, junto con bombardeos desde vehículos militares estacionados allí.

Desde que se declarara la tregua, más de 556 gazatíes han muerto por ataques israelíes, entre ellos más de 115 menores, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás.

En total, según el recuento de Sanidad, desde octubre de 2023 son más de 71,800 los gazatíes muertos, entre ellos unos 20 mil niños, tras una ofensiva bélica por tierra, mar y sobre todo aire que devastó el enclave y que organismos internacionales y expertos calificaron de “genocidio” contra el pueblo palestino. (Con información de EFE)