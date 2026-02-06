EU acusa ante la ONU a China por expandir su arsenal nuclear y realizar ensayos secretos

ONU Estados Unidos acusa a China por incrementar su arsenal nuclear mientras otros tienen que rendir cuentas y control

El subsecretario de Estado para el Control de Armamento, Thomas DiNanno, acusó ante las Naciones Unidas (0NU) a China de llevar a cabo una expansión “masiva y deliberada” de su capacidad nuclear, con el objetivo de alcanzar un nivel similar al de las dos mayores potencias atómicas del mundo: Washington y Moscú. La denuncia fue hecha en el marco de la Conferencia de Desarme de la organización en Ginebra.

Durante su participación en el foro, el subsecretario señaló el crecimiento del arsenal chino se ha dado sin transparencia y fuera de cualquier esquema de limitación internacional, a su juicio, este comportamiento refleja el cambio profundo que ha vivido el escenario estratégico nuclear en los últimos 15 años.

La reanudación de las sesiones de la Conferencia ocurre, además, en un contexto inédito desde principios de los años noventa: el mundo se quedó sin un tratado vigente entre Estados Unidos y Rusia para reducir y supervisar sus armas nucleares, luego de que expirara el acuerdo START III.

DiNanno recordó que, tras la firma de ese tratado en 2010, Washington y Moscú redujeron sus arsenales estratégicos a niveles históricamente bajos. En ese periodo, dijo, China mantenía un número limitado de armas nucleares, acorde con una política de disuasión moderada.

Sin embargo, afirmó que Pekín aprovechó las restricciones legales que sí ataban a Estados Unidos y Rusia para aumentar su capacidad nuclear a su propio ritmo, una situación que ya generaba inquietud durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

El funcionario estadounidense añadió que, mientras a otros países se les exige apertura y rendición de cuentas en foros internacionales, China rechaza presentar pruebas y continúa desarrollando armamento nuclear, presuntamente con respaldo de Rusia. Según sus estimaciones, Pekín va en camino de superar las mil ojivas nucleares para el año 2030.

Las acusaciones no se limitaron al tamaño del arsenal; DiNanno aseguró que el gobierno estadounidense tiene información de que China realizó ensayos nucleares secretos, incluidos preparativos para pruebas con una potencia de “varios centenares de toneladas”. De acuerdo con su versión, el ejército chino habría intentado ocultar estas pruebas mediante técnicas diseñadas para reducir la detección sísmica internacional. Uno de estos ensayos, afirmó, se habría llevado a cabo el 22 de junio de 2020.