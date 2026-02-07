Este de EU se prepara para una ola de frío con temperaturas de -34 grados Celsius

Central Park cubierto de nieve (@Reporteroszona/x)

Millones de personas en Estados Unidos se preparan para una nueva ola de frío por la llegada de un nuevo frente ártico este fin de semana que amenaza con alcanzar temperaturas reales de -34 grados Celsius en zonas del noroeste y superar récords en Nueva York.

“Una oleada de aire ártico peligrosamente frío” se extenderá por el noreste y el atlántico medio entre este sábado y el lunes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en su último boletín.

Se espera que las máximas no vayan más de los -6 grados Celsius en esas regiones y se igualen o superen varios récords históricos de frío, según el NWS.

La ola de frío vendrá acompañada de fuertes vientos que reducirán la sensación térmica hasta temperaturas “peligrosamente bajas” que podrían alcanzar los -34 grados Celsius en el interior del noreste y entre -12 y -15 grados cerca de la costa entre el sábado y la mañana del domingo.

“Estas bajas temperaturas, combinadas con el viento, representan un riesgo mortal de hipotermia y congelación para la piel expuesta”, precisó el Meteorológico.

También se experimentarán nevadas en zonas del noreste con acumulaciones de nieve que pueden ser moderadas, lo que puede dar lugar a escenas similares a las del pasado enero cuando el país hizo frente a otro ola de frío procedente del Ártico.

Esa tormenta invernal, que llegó a latitudes tan bajas como Florida, dejó más de 100 muertos en todo el país, según recuentos de la prensa nacional, además de cortes eléctricos y la cancelación de vuelos y de clases.

En Nueva York, una de las ciudades afectadas por este nuevo frente ártico, su alcalde, Zoran Mamdani, advirtió el viernes en una rueda de prensa que las temperaturas reales caerán hasta los -23.3 grados Celsius en la ciudad, “lo que supondrá condiciones letales”.

De cumplirse el pronóstico, este fin de semana se situaría en tercera posición por detrás del 9 de febrero de 1934, cuando se alcanzaron los -26 grados Celsius, que tiene el récord histórico de frío; y del 30 de diciembre de 1917, cuando se alcanzaron los -25 grados Celsius, de acuerdo con datos registrados por la estación de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) situada en Central Park.

La ciudad está sumida desde hace varias semanas en una ola de frío y estuvo cerca de superar el pasado lunes la racha de más días consecutivos sin que las temperaturas sobrepasaran los cero grados.

El consistorio de la Gran Manzana mantiene activo el ‘Código Azul’, alerta por riesgo de congelación, desde que lo activó el pasado 19 de enero por la situación meteorológica. (Con información de EFE)