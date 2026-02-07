Mujer venezolana es detenida en Ecuador con 160 explosivos pertenecientes a grupo criminal

Mujer venezolana es detenida en Ecuador (@JohnReimberg/x)

La Policía de Ecuador arrestó a una mujer de nacionalidad venezolana que almacenaba 160 explosivos que pertenecerían al grupo criminal Los Águilas y que iban a ser presuntamente utilizados para extorsionar y atentar contra comercios ubicados en el sur de Guayaquil, ciudad con más delincuencia del país.

La captura se realizó después de que las fuerzas de seguridad registraron una vivienda donde presumían que había gran cantidad de explosivos que se usaban para amedrentar a comerciantes, así lo informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Las autoridades hallaron los explosivos ocultos en cajas y detuvieron a la mujer que estaba en esa casa, a quien también le decomisaron cinco computadoras, tres teléfonos móviles y cuatro metro de mecha de seguridad blanca.

La Policía aseguró que la mujer, identificada como Yusbey Mercedes M., también era parte de la banda delictiva, una de las denominada como “terroristas” por el presidente Daniel Noboa, en el marco de la declaratoria de “conflicto armado interno” que emitió en 2024 para frenar la escalada de violencia que registra el país.

Estos grupos criminales se dedican principalmente al narcotráfico, pero en los últimos años también han empezado a extorsionar a comercios, escuelas, transportistas y barrios enteros, lo que ha causado alarma en ciudades como Guayaquil.

Pese a la “guerra” declarada contra estas bandas, Ecuador cerró 2025 como su año más violento de la historia, al contabilizar 9,216 asesinatos, de acuerdo del Ministerio del Interior. (Con información de EFE)