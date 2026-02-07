Trump les da hasta junio a Rusia y Ucrania para poner fin a su guerra

Una mujer camina con una linterna en una calle oscura durante un corte de electricidad en Lviv, en Ucrania occidental (EFE)

Crisis Rusia-Ucrania — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a los presidentes de Rusia, Vladímir Putin y de Ucrania, Volodímir Zelenski, para que terminen antes de junio próximo con su guerra que cumple ya cuatro años o de no concretarlo podrían recibir sanciones de Washington como medida de presión.

Volodímir Zelenski dijo a periodistas que el amago de Trump llega mientras continúan los ataques rusos a la infraestructura energética, lo que obligó a las centrales nucleares a reducir su producción este sábado.

De acuerdo con la agencia Associated Press, la amenaza del republicano es directo y advierte que si el llamado para terminar con este conflicto bélico no se cumple en el plazo de junio próximo, es probable que el gobierno del presidente Donald Trump presione a Kyiv y Moscú para que lo hagan con la aplicación de sanciones.

“Los estadounidenses proponen que las partes pongan fin a la guerra para principios de verano y probablemente ejercerán presión sobre las partes precisamente según este calendario”, afirmó Zelenski.

El mandatario ucraniano refiere que EU propuso celebrar la próxima ronda de conversaciones trilaterales la semana entrante en el país por primera vez, probablemente en Miami. “Confirmamos nuestra participación”, manifestó el mandatario.

El líder ucraniano señaló que el Kremlin presentó a Estados Unidos una propuesta económica de 12 billones de dólares, que bautizó como el “paquete Dmitri” en honor al enviado ruso, Kirill Dmitri. Los acuerdos económicos bilaterales con Washington forman parte del proceso de negociación más amplio.

BOMBARDEO

Por otra parte y mientras se evalúa la propuesta de Trump, un ataque de las fuerzas rusas con 400 drones y 40 misiles, golpearon la infraestructura energética ucraniana, llevó a que buena parte de Ucrania viviera cortes eléctricos, cuando no han pasado dos días de la segunda ronda de reuniones trilaterales con mediación de Estados Unidos.

Prácticamente toda Ucrania se vio afectada por el ataque ruso de la noche del viernes a este sábado, en el que según las autoridades locales murió una persona en la región occidental de Rivne, fronteriza con Bielorrusia y donde otras dos personas resultaron heridas como consecuencia del bombardeo.

Junto a Rivne, también se vieron especialmente afectadas las igualmente occidentales regiones de Volonia, en el noroeste y fronteriza con Polonia; Ivano-Frankovsk, también en el oeste y donde está la frontera con Rumanía, y Leópolis, que también linda con el territorio polaco.

DAÑOS

Según señaló en Facebook la empresa energética nacional de Ucrania, Ukrenergo, “como resultado de los daños causados por el enemigo, en la mayoría de las regiones se han aplicado cortes (de electricidad) de emergencia”.

“Los cortes de emergencia se cancelarán después de la estabilización de la situación en el sistema energético”, agregó la empresa.

El presidente ucraniano, Voldímir Zelenski, condenó en su cuenta de Telegram el ataque, del que dijo que “el principal objetivo fue la red eléctrica y las subestaciones de generación y distribución”.

