Air Canada suspende servicio a Cuba e iniciará repatriaciones

Cuba sin combustible La mayoría de agencias de aerolíneas en La Habana cerraron este lunes, coincidiendo con el fin del combustible para aviones (Ernesto Mastrascusa/EFE)

Air Canada, la principal línea aérea de Canadá, anunció este lunes que de forma inmediata suspenderá sus servicios a Cuba por la falta de combustible de aviación en los aeropuertos de la isla y enviará aviones vacíos “para recoger a los aproximadamente 3,000 clientes” que se encuentran en la isla.

“Air Canada tomó la decisión tras los avisos emitidos por los Gobiernos (cubano y canadiense) con respecto al inestable suministro de combustible de aviación en los aeropuertos cubanos”, explicó la compañía.

Para realizar los vuelos de regreso, los aviones de Air Canada transportarán combustible extra y “realizarán paradas técnicas para repostar si es necesario”, añadió la aerolínea.

El Gobierno cubano advirtió este domingo a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de hoy el país se ha quedado sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos.

Air Canada opera una media de 16 vuelos semanales a cuatro aeropuertos cubanos (Cayo Coco, Holguín, Varadero y Santa Clara) desde Toronto y Montreal.

El pasado 4 de febrero, el Gobierno canadiense advirtió a sus ciudadanos que “extremen” sus precauciones en la isla caribeña “debido al agravamiento de la escasez de electricidad, combustible y bienes básicos” y que “la situación es impredecible y podría empeorar, alterando la disponibilidad de vuelos con poca antelación”.

Canadá es la principal fuente de turistas que visitan Cuba. En 2025, unos 754,000 canadienses eligieron el país caribeño como destino turístico, un 12.4% menos que en 2024, según las cifras oficiales cubanas.

Escala técnica con destino a Madrid

Los vuelos de las aerolíneas españolas Air Europa y de Iberia que viajen desde La Habana a Madrid requerirán de una parada técnica de repostaje en Santo Domingo, en República Dominicana.

Air Europa ha destacado que esta situación se producirá a partir de este martes y al menos hasta el viernes, lo que afectará a los horarios previstos de llegada a Madrid, mientras que Iberia ha confirmado esa “escala técnica” en República Dominicana.