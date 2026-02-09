Condenan a 20 años de cárcel a Jimmy Lai, magnate acusado de promover las sanciones contra China

El magnate de los medios Jimmy Lai llegando al tribunal El fundador de Apple Daily y una de las figuras más visibles del movimiento prodemocracia en Hong Kong fue sentenciado a dos décadas de prisión por cargos de seguridad nacional

Jimmy Lai, empresario de medios y uno de los críticos más incómodos para el gobierno chino, fue condenado a 20 años de prisión por un tribunal, tras ser declarado culpable de conspirar con fuerzas extranjeras y de publicar material considerado sedicioso, la sentencia llega luego de un largo proceso judicial y en medio de una fuerte presión internacional.

El fallo fue emitido por el Tribunal Superior de Hong Kong, que juzgó el caso sin jurado, bajo el esquema especial de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín. Lai, de 78 años, escuchó la sentencia bajo un amplio operativo de seguridad en el complejo judicial de West Kowloon, donde se restringió el acceso y se confiscaron objetos vinculados a las protestas de 2019.

Jimmy Lai, fundador del periódico Apple Daily que critica al gobierno chino

Nacido en China y radicado en Hong Kong, Jimmy Lai construyó un emporio mediático con la fundación de Next Digital y del diario Apple Daily, un periódico con una línea editorial abiertamente crítica del Partido Comunista Chino, con el paso de los años, su figura dejó de ser solo empresarial y se convirtió en uno de los rostros más visibles del movimiento prodemocracia en la región.

Acusado de promover las sanciones contra china

El proceso judicial comenzó en diciembre de 2023 y se extendió por 156 audiencias, donde Lai y otras ocho personas, entre exdirectivos de Apple Daily y activistas, fueron sentenciadas a penas de entre seis y diez años de prisión.

La Fiscalía presentó a Lai como el “cerebro” de campañas internacionales para promover sanciones contra China y Hong Kong, presuntamente articuladas desde la estructura del diario, que fue cerrado en 2021 tras una redada y la congelación de sus activos. También se le acusó de mantener contactos con gobiernos y políticos extranjeros para influir en la situación política de la región.

La defensa sostuvo que los contenidos publicados por Apple Daily formaban parte del debate público y estaban protegidos por la libertad de expresión, además de subrayar el deterioro físico del empresario y el impacto del aislamiento carcelario, aun así, la fecha más temprana en la que podría salir libre, sin reducciones de pena, sería en 2044.

Reacciones internas a favor y las externas en contra de la detención de Jimmy Lai: ONU pide su liberación

Luego de revelarse cuál era la sentencia final, el jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, defendió la sentencia y la calificó como un paso clave para proteger la seguridad nacional. Desde Pekín, el Gobierno chino afirmó que Lai “merece un castigo severo” y pidió a la comunidad internacional no interferir en los asuntos internos de China.

Pero tampoco las críticas no se hicieron esperar; Organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales denunciaron que la condena tiene motivaciones políticas. La red Chinese Human Rights Defenders exigió su liberación inmediata y recordó que expertos de la ONU calificaron su detención como arbitraria.

La Alianza Interparlamentaria sobre China, integrada por legisladores de 31 países, consideró la sentencia “inhumana” y un reflejo del desmantelamiento de las libertades en Hong Kong. La Unión Europea, Taiwán, Reino Unido, Canadá y Australia también pidieron su liberación, al igual que Estados Unidos, cuyo presidente expresó tristeza por el veredicto.