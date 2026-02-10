Hijo de Guanipa confirma arresto domiciliario del opositor venezolano

Juan Pablo Guanipa sostiene una bandera de Venezuela durante una caravana tras ser excarcelado este domingo, en Caracas (EFE/ Ronald Peña R)

El dirigente opositor venezolano, Juan Pablo Guanipa se encuentra en arresto domiciliario en su residencia en la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia, noroeste de Venezuela, luego de ser detenido el domingo, horas después de su excarcelación, así lo informó este martes su hijo, Ramón Guanipa.

“Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos”, indicó el hijo del dirigente en un mensaje en X, tan solo un día después de que la Fiscalía confirmara su nueva detención y señalara que había solicitado una medida de arresto domiciliario para el opositor.

Igualmente, agradeció al Gobierno de Estados Unidos “por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos”.

En declaraciones a la prensa en Maracaibo, Ramón Guanipa destacó que el dirigente tiene un grillete electrónico y medidas cautelares más estrictas, incluyendo la prohibición de declarar a la prensa y publicar en redes sociales.

Asimismo, expresó que hay dos funcionarios policiales en las afueras de la residencia.

Aunque reconoció que le alegra reencontrarse con su padre, Guanipa insistió en que hubo una “injusticia”, porque precisó que no incumplió ninguna medida cautelar y ahora “tiene todavía menos libertades”.

Igualmente, añadió que la familia no recibió ninguna notificación sobre el traslado a Maracaibo, sino que se enteraron cuando llegaron los policías a la vivienda.

Según expuso, desde la segunda detención del opositor venezolano, estuvo en contacto con el senador estadounidense, Rick Scott, quien había cuestionado en X la captura de Guanipa.

Anteriormente, el hijo del dirigente había exigido una prueba de vida y la liberación inmediata de su padre, después de pasar más de 24 horas sin conocer su paradero.

Detenido desde mayo de 2025

Guanipa, colaborador de la líder opositora, María Corina Machado, fue excarcelado el domingo tras permanecer detenido desde mayo del 2025.

Tras su liberación, Juan Pablo Guanipa abogó por la reconciliación en Venezuela, pero “con la verdad”, y puntualizó que el país “tiene derecho a ser libre”.

No obstante, durante la noche se informó que fue arrestado “por hombres no identificados” que interceptaron su vehículo.

Esto ocurrió en medio del proceso de consulta pública del proyecto de ley de amnistía, impulsado por el Gobierno encargado y aprobado en primera discusión por el Parlamento venezolano, que debe someterlo a un segundo debate para que quede sancionado como ley. (Con información de EFE)