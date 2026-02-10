Noruega investigará caso Epstein creando una comisión independiente para revisar nexos de políticos y figuras públicas

Noruega investiga nexos con Epstein El Parlamento noruego aprobó la creación de una comisión independiente para revisar los vínculos entre figuras políticas del país

El Parlamento de Noruega (Storting) decidió avanzar con una investigación formal sobre los lazos que mantuvieron políticos y personalidades del país con Jeffrey Epstein. La decisión se tomó tras la publicación de nuevos expedientes en Estados Unidos que revelan contactos más estrechos y prolongados de lo que antes se había hecho público.

Figuras importantes de Noruega que aparecen en los documentos Epstein

Entre los nombres que aparecen en estos documentos figuran el ex primer ministro y expresidente del Comité del Nobel de la Paz, Thorbjørn Jagland; el exministro de Exteriores, Børge Brende y la princesa heredera Mette-Marit. Las revelaciones generaron presión política y cuestionamientos sobre la transparencia dentro de las instituciones noruegas.

PerPer-Willy Amundsen, líder del Comité de Control del Storting, advirtió que lo ocurrido representa un asunto serio para la confianza pública. En un comunicado, señaló que la gravedad de lo descubierto en las últimas semanas obliga a revisar hechos del pasado bajo una nueva luz, especialmente en lo que respecta al servicio exterior, la clase política y el funcionamiento de la democracia.

Aunque la creación de la comisión recibió respaldo mayoritario, todavía no hay acuerdo sobre puntos clave como el alcance de la investigación, quién estará al frente del grupo ni el periodo que será revisado. Estos temas deberán definirse en los próximos días, ya que existen diferencias entre los partidos.

Caso de Corrupción unido al caso Epstein

En paralelo, la Fiscalía noruega, a través de la unidad especializada en delitos económicos (Økokrim), abrió investigaciones por un posible caso de corrupción contra Jagland, la exembajadora en Irak y Jordania, Mona Juul, y su esposo, el diplomático Terje Rød-Larsen. Juul renunció a su cargo el domingo pasado, tras darse a conocer el inicio de las indagatorias.

Por su parte, la princesa Mette-Marit ofreció una disculpa pública y aseguró que dará más explicaciones sobre su relación con Epstein. En tanto, Børge Brende también enfrenta una investigación interna por parte del Foro Económico Mundial, organismo que preside desde 2017.

La investigación apenas comienza, pero el caso ya ha abierto un debate profundo en Noruega sobre la responsabilidad política, la rendición de cuentas y el impacto de estas revelaciones en la confianza ciudadana.