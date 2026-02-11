Administración Trump retiró en enero las tropas desplegadas en Los Ángeles, Chicago y Portland

Elementos de la Guardia Nacional estadounidense (EFE)

La Administración de Donald Trump retiró a finales de enero y sin anunciarlo públicamente, a todas las tropas federalizadas de la Guardia Nacional que había enviado a Los Ángeles, Chicago y Portland, después de un revés judicial para sus despliegues del ejército en ciudades y estados demócratas.

La retirada se finalizó el 21 de enero, fecha en la que el Comando Norte estadounidense (Northcom) asegura en su web que “todas las tropas del título 10 en Portland, Los Ángeles y Chicago han completado las actividades de desmovilización”.

Ni la Casa Blanca ni el Pentágono anunciaron públicamente la salida de los elementos, revelada este miércoles por The Washington Post.

La decisión de la retirada de tropas, la cual el Gobierno de Trump insistió que buscaban combatir los altos índices de delincuencia y apoyar en operaciones para arrestar a inmigrantes irregulares, llega después de que a finales de diciembre, el Tribunal Supremo bloqueara temporalmente el despliegue en Chicago.

La corte a que la capacidad del presidente para federalizar a la Guardia Nacional solo sirve en circunstancias excepcionales, las cuales entendió que no se daban en Chicago.

El fallo se entiende como un importante revés para los planes del Gobierno republicano a la hora de activar a las tropas en virtud del título 10 del código que regula a las Fuerzas Armadas estadounidenses, el cual permite al presidente ejercer autoridad federal sobre la GN de un estado.

Los tres despliegues contaron con una movilización de 6 mil elementos (la mayoría en Los Ángeles) a pesar de la oposición de las autoridades locales, que acusaron a la Casa Blanca de comportarse de manera autoritaria.

Antes de la completa retirada de los efectivos, 300 soldados de la Guardia Nacional permanecían aún en Chicago, 100 en Portland y otros 100 en Los Ángeles.

El Gobierno Trump aún mantiene tropas de la Guardia Nacional desplegadas en las ciudades de Washington D.C., Memphis y Nueva Orleans, aunque todas fueron enviadas a través de mecanismos distintos en los que no fue necesario federalizar los contingentes. (Con información de EFE)