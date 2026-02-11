Casos de sarampión en Europa: la desinformación sobre vacunas reabre brotes, OMS

Desinformación sobre vacunas La Organización Mundial de la Salud alertó que la confusión y los mitos alrededor de las vacunas están provocando el regreso del sarampión en varios países

Los casos de Sarampión ya no solo son en México, sino también del mundo gracias a la falta de información clara y los malentendidos sobre las vacunas están teniendo consecuencias graves en distintos países de Europa, donde enfermedades que ya estaban controladas han comenzado a reaparecer. Así lo advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, al alertar que estas confusiones están alimentando brotes y en algunos casos, costando vidas.

OMS insta en tener más confianza en las vacunas

Durante una rueda de prensa, el responsable del organismo recordó que países como España volvieron a perder su estatus de nación libre de sarampión, junto con Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y el Reino Unido, todos ellos pasaron de una situación de eliminación de la enfermedad a un escenario de transmisión restablecida.

Tedros insistió en que el mensaje debe repetirse una y otra vez, las vacunas son seguras, funcionan y salvan vidas. Señaló que la caída en la cobertura de vacunación ha sido clave para que el virus vuelva a circular en regiones donde ya estaba controlado.

A pesar del llamado de atención, la OMS también destacó un dato positivo. La oficina regional del organismo en Europa informó que durante 2025 se registró una reducción del 75 por ciento en los nuevos casos de sarampión en comparación con 2024, año cuyos datos provocaron el cambio de estatus sanitario en los países afectados.

Refuerzo a las campañas de vacunación

El director general explicó que esta disminución responde principalmente al aumento en las tasas de vacunación, al trabajo directo con las comunidades y a una respuesta más rápida ante los brotes detectados. Para la OMS, estas acciones demuestran que el problema puede contenerse si se refuerzan las campañas de inmunización y se combate la desinformación.

Aunque el descenso de casos es considerado una señal alentadora, el organismo subrayó que el riesgo sigue presente mientras persistan dudas infundadas sobre las vacunas, por lo que llamó a no bajar la guardia y a mantener los esfuerzos de prevención.

(Con información de EFE)