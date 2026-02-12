Dos tiroteos relacionados dejan siete muertos en el sur de Florida, incluido el atacante

Tiroteos en Florida (EFE/EPA/Justin Lane)

Dos tiroteos domésticos, supuestamente interrelacionados, dejaron un saldo de siete muertos, incluyendo el presunto atacante, en el sur de Florida, así lo informó este jueves la Oficina del Alguacil del Condado de Sarasota.

Las autoridades destacaron que el asesinato el martes de dos personas en una casa en Fort Lauderdale, una ciudad al norte de Miami, podría estar relacionado con el homicidio-suicidio que le mismo día dejó cinco muertos en Sarasota, que está en la costa este del estado.

“Sabemos que el sospechoso había estado en una relación romántica previa con una de las víctimas en Fort Lauderdale. La víctima tenía una conexión con las víctimas en Sarasota. El motivo del sospechoso para atacar a las víctimas se desconoce”, expresó la Oficina del Alguacil del Condado de Sarasota.

Asimismo, los oficiales respondieron el martes al mediodía al reporte de un hombre que recibió disparos en el vecindario de Amberlea, donde falleció tras intentos fallidos de primeros auxilios.

Los policías entraron después a la casa, donde descubrieron dos mujeres y dos hombres adultos muertos, entre los que está el presunto tirador, identificado como Russell Kot, de 51 años, de Fort Lauderdale y quien había muerto por heridas autoinflingidas.

Los agentes recibieron entonces una llamada de los detectives del Departamento de Policía de Fort Lauderdale para informarles de que el sospechoso estaba relacionado presuntamente con un doble homicidio, tras encontrar el martes los cuerpos de una mujer de 46 años y un joven de 18.

Las autoridades de ambas jurisdicciones indicaron que los crímenes ya no representan una amenaza para la comunidad al considerarlos un hecho aislado, pues el atacante murió. (Con información de EFE)