Grupos latinos alertan posible exclusión de millones de votantes con ley “Save America Act”

Fuerza latina en EU Estados Unidos alcanza el récord histórico de 68 millones de habitantes latinos (EFE)

Grupos civiles latinos alertaron este jueves de la potencial exclusión de millones de votantes, entre ellos ciudadanos nacidos en Estados Unidos, tras avanzar en el Congreso la ley “Save America Act”, que impulsa el presidente, Donald Trump, para exigir una identificación oficial a los electores.

La asociación Voto Latino denunció en un pronunciamiento que la legislación, aprobada el miércoles por la Cámara de Representantes, “es el último intento de los republicanos para intimidar y disuadir a los votantes de color de la participación electoral”, lo que refleja los crecientes ataques de Trump a las elecciones.

La agrupación citó que cerca de 146 millones de estadounidenses no tienen un pasaporte válido y que 21 millones de ciudadanos no tienen acceso inmediato a sus certificados de nacimiento o papeles de naturalización, en especial en comunidades rurales y de bajos ingresos.

Por esto, consideró que la ley “se trata de exclusión, no de integridad”.

“Motivados por el miedo a un electorado creciente y diverso, Trump y los congresistas republicanos buscan, fundamentalmente, desmantelar, la forma en la que se conducen las elecciones en Estados Unidos para servir a sus propios intereses políticos”, destacó Voto Latino.

La iniciativa del republicano avanza en el Senado, pese a que en EU ya es un crimen que los no ciudadanos voten y 37 de los 50 estados ya exigen una identificación para votar, sumado a que cada persona debe registrarse previamente en el sistema electoral, independientemente de que vote por correo o presencialmente.

Pero las organizaciones alertaron de que la ley se enmarca dentro de las denuncias de fraude electoral, sin evidencia, de Trump y el Partido Republicano, pues el mandatario sigue insistiendo en que hubo fraude en los comicios presidenciales de 2020 en los que perdió frente a Joe Biden (2021-2025).

La ley afectaría a ciudadanos nacidos en el país

La medida también afectaría a ciudadanos nacidos en el país norteamericano, así como a 69 millones de mujeres que han cambiado su apellido después de casarse, precisó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

“La ‘Save America Act’ es otro velado intento de interferir en nuestras elecciones. No hay evidencia de un amplio fraude electoral que justifique imponer estos pesados requerimientos de ‘enséñame tus papeles’ a cada votante”, enfatizó Xavier Persad, consejero sénior de política de ACLU en un comunicado.

Por su parte, la agrupación Latino Victory argumentó que la ley “no es sobre integridad electoral, sino socavar las elecciones libres y justas”, debido a que ocurre en medio de los llamados de Trump a que los republicanos “nacionalicen” las elecciones, lo que implicaría que el Gobierno federal controlaría la votación en los estados. (Con información de EFE)