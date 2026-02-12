Llegan a Cuba 2 barcos mexicanos con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

2 buques mexicanos llegan al puerto de La Habana Las dos embarcaciones llevan alimentos y productos básicos como parte del apoyo al bloqueo petrolero de Estados Unidos contra la isla (X: @PamphletsY)

La mañana de este jueves, dos barcos de la Armada de México atracaron en el puerto de La Habana con un cargamento de ayuda humanitaria destinado a Cuba, que enfrenta una fuerte crisis energética tras el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. En total, llegaron 814 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad.

El primer buque ingresó a la bahía habanera alrededor de las 8:30 de la mañana, hora local, avanzando lentamente por la estrecha entrada del puerto, mientras que el segundo lo hizo minutos después. Ambos fueron recibidos como parte de un envío que México calificó como un gesto de solidaridad con la isla.

Uno de los barcos, el Papaloapan, transporta cerca de 536 toneladas de alimentos básicos, entre ellos leche líquida, carne, galletas, frijol, arroz, atún, sardinas y aceite vegetal, además de artículos de higiene personal. El segundo buque, el Isla Holbox, lleva más de 277 toneladas de leche en polvo.

Segundo envío de ayuda a Cuba

Un día antes, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México mantiene su compromiso con Cuba y adelantó que habrá un segundo envío de ayuda una vez que los barcos regresen al país. También aclaró que existe una reserva adicional de más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol que están pendientes de enviarse.

El Gobierno cubano agradeció públicamente el respaldo. “Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba”, escribió en redes sociales el presidente Miguel Díaz-Canel.

Este apoyo se da luego de que México suspendiera sus envíos de crudo a Cuba tras la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump, que amenazó con imponer aranceles a los países que suministraran petróleo a la isla. Aun así, el Gobierno mexicano decidió mantener el respaldo humanitario.

México dispuesto a seguir ayudando a Cuba

En paralelo, Claudia Sheinbaum volvió a señalar durante su conferencia matutina que México ha planteado tanto al Departamento de Estado de Estados Unidos como a la embajada estadounidense en el país la necesidad de abrir un diálogo que permita, respetando la soberanía y la autodeterminación de Cuba, que la isla pueda recibir petróleo y derivados sin sanciones.

La mandataria subrayó que México está dispuesto a seguir enviando apoyo humanitario y a fungir como un puente para facilitar un diálogo pacífico, siempre y cuando exista voluntad de las partes involucradas.