Kim Jong Un prepara a su hija de 13 años para sucederlo como líder en Corea del Norte

El líder norcoreano, Kim Jong Un y su hija Kim Ju Ae, en un evento aéreo en Pyongyang (CNN)

Se calienta el relevo — La presencia constante de Kim Ju Ae, una menor de 13 años en eventos militares y diplomáticos abre camino para que vaya empapando de lo que un líder debe saber para codearse con los jefes de estado del mundo. La joven es hija del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, quien de acuerdo con agencias de inteligencia ya está en etapa de preparación para ser la heredera y sucesora de una de las dinastías que han dejado huella en el planeta.

Especialistas destacan que este movimiento dentro del régimen norcoreano viene a romper con la estructura del patriarcado que ha caracterizado históricamente al liderazgo en Pyongyang, por lo que la transición dentro del régimen ya está en marcha bajo una estricta supervisión bien planificada.

De acuerdo con el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur (NIS), el dictador norcoreano, Kim Jong Un ya decidió encaminar a su sucesora para cuando llegue el momento, por lo que está preparando a su hija adolescente.

ARGUMENTOS

Los reportes del NIS resaltan que apoya sus argumentos compartidos con legisladores en Seúl, después de “tomar en cuenta una serie de circunstancias, incluida su presencia pública cada vez más constante en eventos oficiales” y acompañada del líder norcoreano que de forma discreta parece darle algunos consejos, según apuntó el legislador Lee Seong-kweun a medios de comunicación.

El líder de Corea del Norte no suelta la compañía de su hija Kim Ju Ae (Independent.co.uk)

En la misma línea, la agencia de inteligencia surcoreana refiere que compartió con más legisladores que la hija de 13 años de Kim Jong Un, ya llegó a la etapa de “designación de sucesora”, lo que habla de que la herencia del poder sufrirá una ruptura patriacral.

“Como Kim Ju Ae ha mostrado su presencia en varios eventos, incluido el aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea y su visita al Palacio del Sol de Kumsusan, y se han detectado indicios de que ha expresado su opinión sobre ciertas políticas estatales, el NIS cree que ahora ha entrado en la etapa de ser designada como sucesora”, dijo Lee.

Kim Ju Ae es la única hija conocida de Kim Jong-un. El excéntrico jugador de la NBA Dennis Rodman contó a The Guardian que “sostenía en brazos a la bebé Ju Ae” cuando visitó a Kim Jong-un en 2013. Sin embargo, se sospecha que el dictador norcoreano tiene al menos otros dos hijos: un hijo mayor y un niño de género desconocido.

Servicios de Inteligencia de Seúl ven que la menor de 13 años será la inminente líder en Norcorea (Yonhap)

TRADICIÓN

La decisión de nombrar a su hija líder de Corea del Norte en lugar de a su hijo contradice las normas tradicionales de género que rigen la sociedad norcoreana.

Sin embargo, la hermana de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, ocupa un puesto de alta autoridad en el gobierno de su hermano. Se dice que ejerce una fuerte influencia sobre él y ocupa un puesto de alto rango en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.

Kim Ju Ae hizo su primera aparición pública con su padre en 2022. Se la ve de la mano de su padre mientras inspeccionan el último misil balístico intercontinental de Corea del Norte. Desde entonces, se la ha visto en un desfile militar en China. (Con información de agencias)

