Piden destitución de relatora de la ONU en pueblos palestinos tras declaraciones contra líderes mundiales frente al genocidio en Gaza

Relatora de la ONU en pueblos palestinos critica apoyo a Israel Países piden destitución de Francesca Albanese, mientras crecen las víctimas en Gaza. (Luisa Gonzáles / Reuters )

Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Territorios Palestinos, se pronunció ante la respuesta de los líderes mundiales frente al genocidio perpetrado por el Estado de Israel al pueblo Palestino.

Describió como un desafío “el hecho de que, en lugar de detener a Israel, la mayoría de los países del mundo lo hayan armado, le hayan proporcionado excusas políticas, un paraguas político y también apoyo económico y financiero”, denunciando un sistema que no permite frenar los crímenes perpetrados por Israel en territorio palestino, incluso tras la firma de tratados de paz y treguas, durante un foro virtual transmitido por la cadena Al Jazeera.

Albanese subraya que estas acciones reflejan un sistema internacional que no logra frenar los crímenes ni proteger a los civiles.

Las declaraciones de la relatora especial de la ONU para los pueblos palestinos se realizaron en un contexto donde, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, pese a el alto al fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025 no ha detenido los asesinatos de civiles en Gaza.

Hasta el momento, según Naciones Unidas, 477 personas han muerto desde el inicio de la tregua en Palestina.

Representantes de varios países piden destitución de Albanese tras sus declaraciones

En respuesta, representantes de París y Berlín exigieron la renuncia de Albanese, considerando sus declaraciones como “escandalosas y culpables, ya que no se dirigen al gobierno israelí, cuya política puede ser criticada, sino a Israel como pueblo y como nación”, solicitando su destitución.

Austria, a través de su ministra de Exteriores Beate Meinl-Reisinger, criticó a Albanese: “Francesca Albanese tachó a Israel de ‘enemigo de la humanidad’. Las críticas a las acciones de Israel son legítimas; Austria siempre ha exigido el cumplimiento del derecho internacional. Sin embargo, Albanese difunde discursos de odio”.

Con Austria, Francia, Alemania, Italia y República Checa se suman a los países que solicitan la remoción de la relatora.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que no comparte el “lenguaje” de la relatora especial.

Aumenta el número de muertos, incluidos niños y mujeres, en Gaza pese a la tregua

Ajith Sunghay, jefe de la Oficina de la ONU en el territorio palestino no ocupado, argumentó que tanto los ataques israelíes como el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria —en particular de refugios— provocan muertes por frío y por el derrumbe de edificios. “Cada día mueren más personas” pese al acuerdo de paz firmado el año pasado, señaló.

De acuerdo con autoridades sanitarias en Gaza, entre el alto al fuego y el 21 de enero de 2026, se registraron al menos 216 muertos, entre ellos 46 niños y 28 mujeres, principalmente durante ataques con drones contra refugios y edificios residenciales. Además, las condiciones humanitarias provocaron la muerte por hipotermia de al menos nueve niños.

Violaciones a la libertad de prensa: aumenta el número de periodistas asesinados en Gaza

Ajith Sunghay expresó su preocupación por el incremento en las violaciones a la libertad de prensa: “Se está matando a periodistas palestinos y a los periodistas internacionales se les sigue prohibiendo la entrada en Gaza”, en referencia a un ataque israelí contra un vehículo que transportaba a tres periodistas palestinos cerca de Netzarim. Hasta el momento, según informes de Naciones Unidas, 292 periodistas palestinos han sido asesinados desde el 7 de octubre de 2023, inicio de la guerra entre Israel y Hamás.