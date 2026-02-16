Al menos cinco heridos tras descarrilamiento de tren en Suiza por avalancha

Descarrilamiento de tren en Suiza (@fronteraenlaweb/x)

Al menos cinco personas resultaron heridas al descarrilar un tren este lunes en el cantón suizo de Valais debido a una avalancha de nieve que bloqueó las vías poco después de la salida de un túnel, así lo informó la policía local.

El tren, un RegioExpress de la compañía regional BLS AG que transportaba a 29 personas y circulaba entre las localidades de Goppenstein y Hohtenn, descarriló hacia las 7:00 de la mañana hora local, en una jornada de intensas nevadas en la zona montañosa.

El accidente obligó a interrumpir la línea al menos hasta las 16:00, de acuerdo con la compañía nacional de trenes suizos (CFF).

Uno de los heridos fue evacuado al hospital de Sion, la capital cantonal, mientras que los otros cuatro fueron atendidos en el mismo lugar del accidente por los servicios de emergencia, sin ser necesaria su hospitalización, el resto de los pasajeros continuaron su trayecto en autobús, comentó la policía valesana.

También participaron en las tareas de atención bomberos y personal sanitario y ferroviario, añadió la nota policial, destacando que la Fiscalía abrió una investigación para determinar las circunstancias exactas del incidente.

En la zona del siniestro, autoridades locales declararon un alto riesgo de avalanchas de nieve (nivel cuatro en una escala de cinco).

Valais, cantón donde se produjo el derrumbe, es una zona principalmente alpina, en el curso alto del río Ródano, y es el mismo lugar donde en nochevieja ocurrió un incendio dentro de un bar en la estación de esquí de Crans-Montana, que causó la muerte de 41 personas. (Con información de EFE)