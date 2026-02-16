Archivos de Jeffrey Epstein podrían encajar como crímenes de lesa humanidad: ONU

ONU caso Epstein Relatores y expertos de Naciones Unidas alertaron que los documentos recientemente difundidos sobre el caso Jeffrey Epstein describen abusos sistemáticos contra mujeres y niñas

Los archivos vinculados al caso de Jeffrey Epstein revelan abusos de tal gravedad, alcance y persistencia que podrían ser calificados legalmente como crímenes de lesa humanidad, así lo señalaron nueve relatores y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes este lunes hicieron pública su preocupación por el contenido de los documentos.

¿Que son los Crímenes de Lesa Humanidad?

El termino de Lesa Humanidad es un concepto utilizado por el derecho internacional que se refiere a crímenes extremadamente graves cometidos no solo a una persona, sino que va en contra de la población civil.

No se trata de delitos aislados, en realidad dentro de este término entran crímenes como asesinatos, tortura, desapariciones forzadas o persecución política que forman parte de un ataque organizado, ya sea por parte de un Estado o de un grupo con poder.

Estos crímenes se consideran una ofensa contra toda la humanidad, no prescriben con el tiempo y pueden ser juzgados por tribunales internacionales o nacionales, incluso décadas después de haberse cometido.

Caso Epstein catalogado como Crímenes de Lesa Humanidad

Los especialistas de la ONU analizaron los archivos difundidos el pasado 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cuales apuntan a la operación de una red criminal de carácter global. En un comunicado conjunto, advirtieron que la información sugiere niveles alarmantes de impunidad frente a delitos cometidos durante años.

De acuerdo con los expertos, los documentos incluyen referencias a posibles casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desapariciones forzadas, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como feminicidios. Por ello, hicieron un llamado a tribunales nacionales e internacionales para que investiguen y juzguen estos hechos.

Los abusos, añadieron, no ocurrieron de manera aislada, sino dentro de un contexto marcado por racismo, creencias supremacistas, corrupción, misoginia extrema y la mercantilización y deshumanización de mujeres y niñas de distintas partes del mundo. Para los firmantes, este entorno permitió que los crímenes se mantuvieran durante un largo periodo sin consecuencias legales claras.

Investigaciones independientes de los archivos del caso Epstein

Ante este panorama, solicitaron una investigación independiente e imparcial que permita esclarecer cómo fue posible que estas violaciones se prolongaran en el tiempo. “Es imperativo que los gobiernos actúen de manera decisiva para responsabilizar a los perpetradores”, subrayaron, al insistir en que ninguna persona, por rica o influyente que sea, debe quedar por encima de la ley.

Los expertos también cuestionaron la forma en que se dieron a conocer los archivos, al considerar que hubo fallas graves en la protección de datos sensibles. Señalaron que la exposición de información privada pone a las víctimas en riesgo de represalias, estigmatización y revictimización, además de abrir la puerta a posibles manipulaciones.

Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentran Reem Alsalem, relatora sobre la violencia contra mujeres y niñas; Ana Brian Nougrères, experta en derecho a la privacidad; y Gina Romero, relatora sobre libertad de reunión y asociación, quienes coincidieron en que el caso vuelve a exhibir las fallas estructurales para proteger a las víctimas y sancionar delitos de esta magnitud.