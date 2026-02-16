Nigeria anuncia la llegada de 100 militares estadounidenses para apoyo y entrenamiento antiterrorista

Ejército de Nigeria (@NotiEnBreve/x)

Las Fuerzas Armadas de Nigeria anunciaron este lunes la llegada de unos 100 efectivos militares estadounidenses al aeródromo de Bauchi, en el noroeste del país, como parte de un programa de cooperación bilateral en materia de defensa destinado a reforzar la lucha contra amenazas terroristas.

“La colaboración proporcionará acceso a capacidades técnicas especializadas destinadas a fortalecer la capacidad de Nigeria para disuadir las amenazas terroristas y mejorar la protección de las comunidades vulnerables en todo el país”, informó el Cuartel General de Defensa (DHQ) en un comunicado.

El arribo de elementos de Estados Unidos fue planificada tras una solicitud formal del Gobierno nigeriano a Washington para apoyar con entrenamiento militar, asistencia técnica e intercambio de inteligencia con los miembros de las Fuerzas Armadas nigerianas.

Asimismo, el DHQ destacó que el personal estadounidense está integrado exclusivamente por especialistas técnicos que desempeñarán funciones de asesoramiento y formación, y que no constituyen fuerzas de combate.

“Las tropas nigerianas, junto con estos asesores, iniciarán una serie de entrenamientos conjuntos e iniciativas de cooperación centradas en la inteligencia. Estas actividades están diseñadas para fortalecer la capacidad de las tropas nigerianas para identificar y neutralizar eficazmente a los grupos terroristas extremistas que buscan desestabilizar el país”, destacó el órgano militar que coordina operativamente a las fuerzas armadas.

Los combates contra los grupos armados se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas locales, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noreste. (Con información de EFE)