Rubio reitera que EU no busca imponer un acuerdo de paz en el conflicto Rusia-Ucrania

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, afirmó este lunes en Budapest que Washington busca que Rusia y Ucrania pongan fin a la guerra, pero no pretende “imponer un acuerdo a nadie” ni “forzar” la aceptación de un pacto que alguno de los involucrados no quiera.
“Estados Unidos ha tenido éxito al poder lograr que ambos lados hablen”, expresó Rubio en conferencia de prensa y enfatizó que, “por primera vez en varios años”, ese diálogo existe “a nivel técnico”.
Según explicó, representantes de ambas partes se sentaron “la semana pasada en Medio Oriente” y EU prevé retomar esas conversaciones en Ginebra “a finales de esta semana”, algo que calificó de “muy positivo”.
“No estamos buscando imponer un acuerdo a nadie. No estamos tratando de obligar a nadie a aceptar un acuerdo que no quiera aceptar”, puntualizó el secretario de Estado, que en ningún momento dijo que Moscú inició la guerra al invadir Kiev.
Rubio expuso que su objetivo es “ayudar” a poner fin a un conflicto “increíblemente dañino” y “destructivo” que “nunca debió haber ocurrido” y que “debería terminar lo antes posible”.
Asimismo, agregó que Donald Trump ha invertido “una cantidad tremenda de tiempo y capital político” para “un propósito útil” y lamentó que haya quienes critiquen sus esfuerzos por “poner fin a una guerra”.
Este sábado, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió en Múnich con el secretario de Estados estadounidense para abordar el proceso de negociaciones y las reuniones trilaterales previstas en Ginebra.
Zelenski puntualizó que las reuniones en Ginebra deben ofrecer resultados, agradeció la actitud “constructiva” de EU y reclamó avances en garantías de seguridad y recuperación económica. (Con información de EFE)