Al menos 24 muertos tras atentado suicida contra una base militar en Pakistán

Atentado suicida contra una base militar en Pakistán (@Ku1989Paul/X)

Autoridades pakistaníes informaron este martes la muerte de una niña, 11 soldados, y 12 insurgentes tras un atentado suicida contra una puesto de control en una zona fronteriza con Afganistán.

El ataque ocurrió la noche del lunes en el distrito de Bajaur, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cuando un grupo de asaltantes empotró un vehículo cargado con explosivos contra el muro perimetral de la base militar provocando el colapso de la infraestructura, expuso el oficial de policía Aziz ur Rehman.

El mando militar atribuyó el ataque al grupo Fitna al Khwarij y calificó a la organización como una herramienta de la India para desestabilizar la seguridad en la provincia.

“Los asaltantes intentaron violar la seguridad del puesto de control; sin embargo, sus nefastos planes fueron frustrados rápida y decisivamente por la respuesta vigilante y resuelta de las fuerzas de seguridad pakistaníes”, indicó en un comunicado el Ejército.

Según el balance oficial, las tropas pakistaníes abatieron a 12 de los insurgentes de represalia lanzada tras la detonación inicial del coche bomba.

La explosión ocasionó la destrucción de varias vivienda de civiles situadas en las inmediaciones del puesto de control y causó la muerte de una niña, mientras otras siete personas resultaron heridas entre las que se encuentran mujeres y niños.

Este atentado se produce en medio de un repunte de la violencia extremista en la región fronteriza desde que los talibanes regresaron al poder en Kabul en agosto de 2021.

Islamabad sostiene que los militantes utilizan el territorio afgano para planificar estos ataques, aunque el régimen de los talibanes niega sistemáticamente cualquier responsabilidad en los hechos.

Por el momento, no existe una reivindicación oficial por parte de ningún grupo, no obstante, el Ejército de Pakistán a menudo usa el término Fitna al Khwarij para referirse al Tehreek e Taliban Pakistan (TTP), los talibanes pakistaníes. (Con información de EFE)