EU ataca nuevamente 3 presuntas “narcolanchas” en el pacífico, hay 11 muertos

Ataque as supuestas narcolanchas Tres embarcaciones señaladas por Washington como vinculadas al narcotráfico fueron destruidas en un solo día por fuerzas estadounidenses en el Pacífico oriental y el Caribe.

Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos informaron que se realizaron tres ataques contra lanchas que, según su versión, operaban en rutas utilizadas por el narcotráfico en aguas del Pacifico y el Caribe, dejando un total de 11 personas muertas.

El reporte oficial del Comando Sur, dos de las embarcaciones fueron interceptadas en el Pacífico oriental y una más en el Caribe. En cada una de las primeras murieron cuatro tripulantes, mientras que en la tercera fallecieron tres personas. Todas las lanchas fueron destruidas durante los operativos.

Washington explicó que las acciones se realizaron como parte de la operación Lanza del Sur, una estrategia militar puesta en marcha en septiembre pasado dentro del área de responsabilidad del Comando Sur, que abarca Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Desde el inicio de esta campaña, Estados Unidos reconoce haber ejecutado cerca de 40 ataques, con un saldo acumulado que supera las 140 muertes, aunque otros reportes elevan la cifra a alrededor de 150.

Las dos primeras lanchas, con ocho hombres en total, fueron hundidas en el Pacífico oriental. La tercera fue atacada en el Caribe, una zona que había registrado menor actividad militar en semanas recientes, luego del retiro del portaaviones Gerald Ford, que operaba en esa región y que actualmente navega rumbo a cercanías de Irán.

en el mismo comunicado señalan que los ataques se llevaron a cabo bajo la dirección de su comandante, el general Francis L. Donovan, y aseguró que las embarcaciones estaban “operadas por organizaciones terroristas designadas” y participaban en actividades de narcotráfico.

La información fue acompañada por videos difundidos en la red X, donde se observan las lanchas —dos de ellas aparentemente inmóviles— siendo alcanzadas por los bombardeos, así como movimientos de personas a bordo antes de los impactos.