EU comienza negociaciones clave para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, al igual que seguir el tema nuclear con Irán

Conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, además de Irán con Washington

La ciudad de Ginebra, Suiza, se convierte nuevamente en el epicentro de dos negociaciones internacionales de alto nivel. Por un lado, Rusia, Ucrania y Estados Unidos arrancaron una tercera ronda de contactos trilaterales con el objetivo de explorar un acuerdo de paz; por otro, Irán y Washington retomaron conversaciones indirectas centradas exclusivamente en el tema nuclear iraní.

Inicia conversaciones trilaterales entre EU, Rusia y Ucrania

El inicio de los diálogos trilaterales fue confirmado por Rustem Umérov, negociador ucraniano, quien informó que las delegaciones ya se encontraban reunidas. Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió que no se esperan anuncios inmediatos, ya que las conversaciones están previstas a puerta cerrada y se extenderán al menos hasta el día siguiente.

En esta ocasión, la delegación rusa amplió su participación respecto a encuentros previos. Encabeza el equipo Vladímir Medinski, acompañado por el viceministro de Exteriores Mijaíl Galuzin y el jefe de inteligencia militar rusa, Ígor Kostiukov.

Por parte de Ucrania, la representación incluye a figuras clave del gobierno y del aparato de seguridad, entre ellos el jefe de la Oficina del presidente Volodímir Zelenski, Kiril Budánov; su adjunto Serguéi Kislitsa; el jefe del Estado Mayor ucraniano Andréi Gnátov; así como el propio Umérov y otros altos mandos militares y políticos.

Estados Unidos participa a través de su enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, quienes además sostienen en Ginebra reuniones separadas con la delegación iraní.

Reunión entre Irán y EU

En paralelo, también en la capital suiza, comenzó la segunda ronda de negociaciones nucleares indirectas entre Irán y Estados Unidos. De acuerdo con la agencia iraní Fars, las conversaciones se realizan en la Embajada de Omán y son mediadas por el canciller omaní Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi.

La delegación iraní está encabezada por el ministro de Exteriores Seyed Abbas Araghchi, quien sostuvo un primer encuentro con su homólogo omaní tras ingresar a la sede diplomática. Según Irán, el diálogo se limita a dos temas: el programa nuclear y la posible eliminación de sanciones estadounidenses.

El vicecanciller iraní Majid Takht-Ravanchi adelantó que Teherán podría discutir la reducción del uranio enriquecido al 60 por ciento como gesto de flexibilidad, aunque descartó cualquier escenario de enriquecimiento cero dentro del país.

Ginebra vuelve a colocarse como un punto clave de la diplomacia internacional, con dos procesos paralelos que, aunque distintos, reflejan la complejidad del escenario geopolítico actual.