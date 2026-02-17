Nuevo Código Penal talibán convierte a las mujeres en esclavas

Nuevo Código Penal talibán (@almuariza/x)

El régimen talibán en Afganistán aprobó un nuevo Código Penal que implementa cambios en la regulación de delitos y sanciones, especialmente en materia de violencia intrafamiliar y organización social.

Esta iniciativa fue impulsada bajo el liderazgo del líder supremo, Hibatullah Akhundzada y establece un marco legal basado en interpretaciones religiosas del islam.

Mínimo castigo por violencia contra las mujeres

Entre las nueva medidas reglamentarias se encuentra el Artículo 32, que regula la violencia intrafamiliar. Según el escrito, contempla equiparar a las mujeres como “esclavas”, permitiendo que esposos o “amos” apliquen castigos discrecionales, incluyendo golpes físicos, bajo el concepto de tazir o corrección disciplinaria.

Asimismo, cuando un hombre golpea a su esposa y se generan lesiones como fracturas, heridas o moretones visibles, la sanción será de 15 días de encarcelamiento, siempre que la víctima logre acreditar los hechos ante un tribunal.

El texto también señala como delito, castigado con 3 meses de prisión, que una mujer se refugie en casa de sus padres sin permiso del marido, dejándolas sin protección comunitaria y obligándolas a permanecer en entornos violentos y de abuso constante.

Clasificación de la población talibán

Además, el Código Penal clasifica a la población en cuatro estratos: clero, élite, clase media y clase baja. Las penas más severas se aplican a sectores de escasos recursos y otorga beneficios y penas reducidas a figuras religiosas y grupos de poder.

Estas implementaciones de dan debido al regreso de los talibanes al poder en Afganistán en 2021, fecha donde los derechos de las mujeres han ido descendiendo de manera sistemática.