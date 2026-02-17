Perú oootra vez se queda sin presidente: José Jerí es destituido; es el octavo mandatario peruano en ser removido en 10 años

José Jerí El presidente interino fue censurado y destituido por el Congreso de Perú por inconformidad con sus decisiones. (Paolo Aguilar/EFE)

El Congreso de la República de Perú informó de la destitución de José Jerí, el presidente interino con poco más de cuatro meses en el cargo. Luego de realizar un voto de censura con 75 votos a favor, el mandatario quedó oficialmente fuera del cargo a falta de unas semanas para la realización de elecciones.

¿Por qué destituyeron al presidente Interino de Perú José Jerí?

El poder legislativo de Perú resolvió este martes 17 de febrero la salida de Jerí luego de las investigaciones en su contra por reuniones e irregularidades de acuerdos con empresarios chinos relacionados a la reestructuración de la petrolera estatal Peroperú.

También, se le señaló por señalamientos de corrupción en la contratación de un grupo de funcionarias que se reunieron con él previamente en el Palacio del Gobierno de Lima.

La destitución llega a menos de dos meses de que se realicen las elecciones generales en Perú el próximo domingo 12 de abril. De esta forma, José Jersí se convierte en el octavo presidente destituido de Perú desde el año 2016.

Jerí asumió como presidente interino de Perú el 10 de octubre de 2025, tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso de la República mediante una declaratoria de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente.

¿Quiénes son las y los presidentes de Perú destituidos desde 2016?

Ollanta Huamala (2011-2016)

Pedsro Pablo Kuczynski (2016-2018)

Martín Vizcarra (2018-2020)

Manuel Merino (noviembre 2020)

Francisco Sagasti (2020-2021)

Pedro Castillo (2021-2022)

Diana Boularte (2022-2025)

José Jerí (2025-2026)

Perú ha tenido cambios frecuentes de presidentes en los últimos años por una combinación de factores institucionales y políticos que han debilitado la estabilidad democrática. La Constitución vigente permite al Congreso destituir al presidente por razones amplias como “incapacidad moral permanente”, lo que ha sido utilizado repetidamente como herramienta política para remover ejecutivos antes de finalizar su mandato.

Además, la fragmentación y debilidad de los partidos políticos, junto con una profunda confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ha generado constantes choques de poder y crisis de gobernabilidad.

Parte de esta inestabilidad se ha visto agravada por denuncias de corrupción y procesos judiciales contra altos funcionarios y expresidentes, lo que ha repercutido en la confianza pública y precipitado salidas prematuras del cargo. A esto se suma la falta de mayorías presidenciales estables en el Congreso, lo que dificulta la gobernabilidad y favorece la utilización de mecanismos de destitución como respuesta política a conflictos y escándalos.