Zuckerberg, acorralado en juicio: 13% de menores en EU usan Instagram por fácil acceso

Juicio a las redes sociales Mark Zuckerberg a su llegada al Tribunal Superior de Los Angeles, este miércoles (CHRIS TORRES/EFE)

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, defendió este miércoles las prácticas de verificación de edad de Instagram, durante su testimonio en un juicio histórico sobre adicción a las redes sociales en una corte de Los Ángeles, en el que se limitó a culpar a algunos usuarios que mienten sobre su edad.

El magnate tecnológico declaró por primera vez ante un jurado por una acusación contra Meta, la empresa matriz de Instagram, y Google, de Alphabet, propietaria de YouTube, de diseñar productos que deliberadamente crean adicciones, como el tabaquismo o la ludopatía, y causan daño a los usuarios más vulnerables, principalmente los adolescentes.

La querella fue presentada por una mujer de 20 años, identificada como Kaley, quien afirma que el uso temprano de las redes sociales – antes de los diez años – la volvió adicta a la tecnología y agravó su depresión y sus pensamientos suicidas. Además, sufrió sextorsión (extorsión tras el envío de fotos con desnudo explícito).

Zuckerberg testificó que nunca se ha permitido el acceso a Instagram a menores de 13 años y destacó que “la política de la compañía ha sido clara”.

Sin embargo, los abogados de la joven demandante pusieron contra la pared a Zuckerberg al mostrarle un documento que sugería que para 2018 unos 4 millones de usuarios de Instagram eran menores de 13 años, aproximadamente el 30% de todos los niños de entre 10 y 12 años en EU, según información citada por Los Angeles Times. Esto echa por tierra su afirmación de que sus redes sociales tienen candados lo suficientemente fuertes como para impedir que menores de edad se conviertan en usuarios y naveguen libremente.

Lejos de admitir la gravedad de los datos, Zuckerberg se limitó a culpar a los usuarios menores de edad por violar las reglas de uso de Facebook e Instagram: “Creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios”, dijo el magnate, de 41 años y tres hijos menores de edad.

En la primera sesión del testimonio de más de tres horas, Zuckerberg también fue cuestionado por la defensa por supuestamente recibir entrenamiento para dar testimonio en sede judicial, algo que negó.

Aunque el ejecutivo presentó su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos y en otros requerimientos, esta es la primera vez que tiene que defender una de sus populares redes sociales ante un jurado y con la presencia de decenas de padres que lo acusan en parte de provocar la muerte de sus hijos.

“Esperamos que se responsabilice por desarrollar productos que crean adicción”, dijo Lori Schott, cuya hija se suicidó tras años de lucha contra lo que ella describió como adicción a las redes sociales.

La madre, que también encabeza una querella contra las plataformas, cree que las tecnológicas “sabían que sus tácticas de diseño perjudicaban la salud mental de las niñas”. “Hoy es un día para reclamar justicia”, agregó.

El testimonio del director ejecutivo de Meta ha sido el más mediático en el juicio que arrancó el pasado 9 de febrero en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Prohibidos lentes con reconocimiento facial

Los avances tecnológicos permearon tanto la pequeña sala, atestada de periodistas y público, que la jueza Carolyn B. Kuhl advirtió que no permitiría el uso de gafas inteligentes durante el juicio.

“Este tribunal ha ordenado que no se realice ningún reconocimiento facial del jurado. Si lo han hecho, deben eliminarlo. Esto es muy grave", dijo la magistrada federal.

Zuckerberg se presentó a las 8:30 de la mañana hora local seguido por al menos ocho personas, entre ellas dos agentes del Departamento de Seguridad Interna (DHS) que lo escoltaron hasta dentro de la sala.

Los 15 asientos del público fueron rifados entre decenas de personas que querían escuchar el testimonio del ejecutivo.

El resultado de la demanda de Kaley podría servir de precedente judicial para la resolución de alrededor de 1,500 demandas similares contra empresas de redes sociales en EU.

El juicio está programado para durar al menos seis semanas (con información de EFE).