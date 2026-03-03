La gobernadora de Puerto Rico ve la isla “cada vez más cerca” de ser estado 51 de EU

El futuro de Puerto Rico Bad Bunny con la bandera independentista de Puerto Rico durante el espectáculo del Super Bowl

La Gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González-Colón afirmó este martes que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico “está más cerca” de convertirse en el estado 51 de Estados Unidos, luego de reunirse recientemente con el presidente Donald Trump, quien, de momento, no ha dicho abiertamente que ambicione la anexión de la isla caribeña, como sí ha dicho con Canadá y Groenlandia.

“Hemos demostrado que queremos ser un estado y lo vamos a seguir luchando. Es la voluntad del pueblo”, aseguró la Gobernadora en el Congreso de Estados Unidos durante la Segunda Cumbre de Igualdad y Estadidad de Puerto Rico, tras recordar que los puertorriqueños han votado en cuatro plebiscitos (no vinculantes) a favor de convertirse en estado.

Para que Puerto Rico se convierta en un estado de EU necesita la celebración en la isla de un plebiscito vinculante y la aprobación del Senado y de la Cámara de Representantes de EU, además de la ratificación del presidente.

Para intentar romper el habitual rechazo en el Congreso de EU, la gobernadora acudió este martes al Capitolio de Washington para pedir a los legisladores “que respeten el mandato de los votantes de Puerto Rico” y recordó que “hay más puertorriqueños viviendo en la nación continental, más de cinco millones, que en la isla que hay 2.8 millones de habitantes”.

“Nueva situación en el Caribe”

La gobernadora consideró que “lo ocurrido en Venezuela crea una oportunidad para Puerto Rico, por la nueva situación en el Caribe”. De hecho, la presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico fue clave en las operaciones para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York.

De las siete veces que los puertorriqueños han votado en plebiscito sobre estatidad (convertirse en estado de EU), mantenerse como ELA (estado libre asociado) o independencia, la estatidad ganó en las cuatro últimas: 2012, 2017, 2020 y 2024.

En plena polémica por la actuación del cantante boricua Bad Bunny en el Super Bowl, donde hizo permanentes guiños a la puertorriqueñidad y bailó con la bandera independentista (igual, pero con fondo azul claro en vez de oscuro), el porcentaje de independentistas no pasa del 30%.

González-Colón ganó las elecciones generales de Puerto Rico en noviembre de 2024 como candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP, estatista) y logró el 41.22%), superando a Juan Dalmau Ramírez (Alianza PIP–MVC, independentista), que logró el 30.73%). El tercer lugar fue para Jesús Manuel Ortiz (PPD, ELA), con el 21.44%.

“Todo me lo ha concedido”

La gobernadora, que llegó al cargo el 2 de enero de 2025, contó que se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace dos semanas y, aunque aseguró que “no voy a vulnerar la confidencialidad de mis conversaciones con él, puedo decir que hasta ahora todo lo que le he pedido, me lo ha concedido”.

“Hablamos de muchas cosas, y lo voy a dejar ahí”, concluyó.

Puerto Rico es un territorio no incorporado desde 1898, con ciudadanos estadounidenses pero sin voto federal pleno.

González-Colón, que considera la estadidad como “prioridad de política pública” y “mandato democrático”, defendió que “los puertoriqueños estamos preparados para convertirnos en estado”.