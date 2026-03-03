¿Quién es Mojtaba Jamenei? Perfil del posible nuevo líder supremo de Irán (Atalayar)

Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Ali Jamenei, figura como uno de los candidatos fuertes para ocupar el puesto como líder supremo de Irán, tras la muerte de su padre.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, podría ser el posible nuevo líder supremo de la nación iraní, según afirman tres funcionarios familiarizados con las discusiones entre los clérigos de alto rango responsables de elegir al sucesor del ayatolá Ali Jamenei, quien murió en los ataques aéreos de Israel y Estados Unidos a los 86 años de edad.

Posteriormente al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró el abatimiento del ayatolá Ali Jamenei, medios estatales iraníes anunciaron su deceso en la madrugada de este domingo 1° de marzo.

Tras la confirmación, autoridades iraníes decretaron 40 días de luto y siete días festivos en memoria del líder supremo.

El atentado y asesinato del ayatolá Ali Jamenei se dio en medio de negociaciones sobre el programa nuclear del país, por lo que el Pentágono ha sido acusado de atacar por segunda ocasión a Irán en medio de negociaciones.

Por su parte, el primer ministro de Israel y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, pidió a la sociedad iraní “unir fuerzas, derrocar al régimen y garantizar su futuro”, expresó el líder de Israel.

¿Quién es Mojtaba Jamenei? Perfil del posible nuevo líder supremo de Irán

Mojtaba Khamenei es un clérigo chiita iraní, nacido el 8 de septiembre de 1969.

Mojtaba es el segundo hijo de Ali Jamenei, lider supremo de Irán, asesinado tras un ataque coordinado entre EUA e Israel.

Khamenei tiene 56 años de edad y, pese a ser una figura que se mantiene discreta ante la esfera pública, analistas señalan que Mojtaba sigue de cerca las decisiones del régimen, por lo que es considerado como un fuerte candidato para asumir el liderazgo de Irán.

Hasta el momento, autoridades de la República Islámica no han anunciado de manera oficial a la persona que fungirá como nuevo líder supremo de Irán; sin embargo, medios internacionales apuntan a que Mojtaba Jamenei podría estar consolidando apoyo dentro de los círculos de poder religioso y militar para posicionarse en el cargo de su padre.

Sin embargo, el proceso institucional en Irán establece que la Asamblea de Expertos es la encargada de designar al líder supremo, por lo que cualquier nombramiento debe pasar por ese órgano, de acuerdo con Record.

¿Cómo se llevará a cabo la elección del nuevo líder supremo de Irán?

De acuerdo con el asesor del ayatolá, Mohamad Mokhber, la transición para quien resulte electo como el nuevo líder supremo de Irán estará a cargo del presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeï, y un jurista del Consejo de Guardianes de la Constitución.

¿Cuál es la respuesta de Irán tras el asesinato del Lider Supremo?

Tras una serie de ataques aéreos que pulverizaron el complejo donde el ayatolá Ali Jamenei perdió la vida, también perecieron el jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), Mohamad Pakpour; Alí Shamkhani, asesor cercano de Jamenei; y familiares del ayatolá que se encontraban en el sitio, entre ellos la hija, el nieto, una nuera y un yerno del ayatolá.

Como respuesta al ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, el Consejo de Guardianes de la Constitución (CGRI) anunció que “la operación ofensiva más feroz de la historia de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán comenzará en cualquier momento contra los territorios ocupados y las bases terroristas estadounidenses”, anunciando que “la mano vengativa de la nación iraní... no los dejará ir”.

Por su parte, el presidente Pezeshkian indicó que “este grave crimen nunca quedará sin respuesta. Haremos que quienes organizaron y llevaron a cabo este crimen se arrepientan”.