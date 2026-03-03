Trump anuncia que corta todo comercio con España por su postura contra la guerra de Irán

Guerra en Oriente Medio Las amenazas de Trump a España las vertió durante su encuentro con el canciller alemán, Friedich Merz, que apoya sin condiciones la guerra de EU e Israel contra Irán (SAMUEL CORUM / POOL/EFE)

El presidente Donald Trump está enfurecido con el gobierno español por haber negado el uso de las bases militares estadounidenses en el país ibérico para atacar desde allí a Irán, alegando Madrid que las operaciones bélicas que realiza conjuntamente el Pentágono con Israel no están dentro de la Carta de Naciones Unidas.

Este martes amenazó con “cortar todo el comercio con España” e imponer un embargo comercial al país después de la negativa del presidente socialista, Pedro Sánchez, a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota, ambas en Andalucía, en las operaciones militares contra el régimen islámico.

“Hago lo que quiera con ellos”

“Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España”, declaró Trump durante un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense añadió que “no quiere tener nada que ver” con España y dijo que “ha sido terrible”.

“España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo”, aseguró, en referencia a Sánchez, convertido en la bestia negra moral de EU e Israel en Occidente, por su postura muy crítica contra el genocidio en Gaza y ahora la guerra contra Irán, que declarar al margen del derecho internacional.

Preguntado por la posibilidad de imponer un embargo a España, el secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo que el Tribunal Supremo de EU “ha reafirmado la capacidad para implementar un embargo” por la vía ejecutiva.

Además, Trump también criticó de nuevo que España sea el único país de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa en un 5%.

Preguntado al respecto, Merz dijo que está intentando “convencer” a España para que aumente el gasto en defensa hasta “el 3% o el 3.5%” de su PIB porque es el “único” socio de la OTAN que no se ha comprometido a hacerlo.

“España es la única que no está dispuesta a aceptarlo. Y estamos intentando convencerles de que esto forma parte de nuestra seguridad común y que todos debemos cumplir con estas cifras”, declaró el canciller, sin entrar a valorar la amenaza de Trump a la cuarta economía de la Unión Europea.

Desplome de la Bolsa de Madrid

La amenaza de Trump provocó el desplome de la Bolsa de Madrid, que se dejó un 4.55%, la de peor desempeño en Europa.