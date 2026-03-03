Trump presume el poder militar de EU diciendo que tienen un “suministro ilimitado” de armas para la Guerra

Armas estadounidenses En medio de la escalada bélica tras los ataques contra Irán, el presidente de Estados Unidos aseguró que su país tiene reservas de armas “como nunca” y lanzó nuevas críticas contra su antecesor por el manejo del arsenal militar.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el país cuenta con un “suministro prácticamente ilimitado” de armas y con las reservas de municiones en su mejor nivel histórico, justo cuando el conflicto en Medio Oriente sigue escalando tras los bombardeos de Washington e Israel contra Irán.

El mensaje lo difundió a través de su red social Truth Social, donde aseguró que las municiones de rango medio y medio alto están en niveles récord, según dijo, con esos suministros se podría sostener una guerra durante mucho tiempo y con éxito, incluso porque superan en calidad a las armas de cualquier otro país.

Trump arremete contra Biden por haber regalado armas a Ucrania

Aunque se mostró confiado, Trump reconoció que las reservas de armamento “del nivel más alto” aún no están donde él quisiera. En ese punto, responsabilizó directamente a su antecesor, Joe Biden, a quien acusó de haber entregado gran parte de ese arsenal a Ucrania sin reponerlo. En su mensaje, volvió a usar el apodo de “Sleepy Joe” y cargó también contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al afirmar que se regalaron armas avanzadas sin una estrategia de reemplazo.

Trump sostuvo que durante su primer mandato “reconstruyó” al Ejército estadounidense y que ese proceso, dijo, continúa. Cerró su mensaje con una frase de tono triunfalista asegurando, está bien abastecido y listo para ganar “en grande”.

Conflicto entre Israel, EU e Irán

Las declaraciones llegan en un contexto de máxima tensión regional. Desde el sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán que han dejado cientos de muertos, entre ellos el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí. En respuesta, Teherán ha intensificado los ataques contra Israel y contra bases militares estadounidenses en varios países de la región.

Desde el inicio de la operación contra Irán, al menos seis militares estadounidenses han perdido la vida. Además, durante la madrugada de este martes, la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudí, fue alcanzada por drones, aunque hasta ahora no se han reportado víctimas. La escalada mantiene en alerta a toda la región y refuerza el tono beligerante del discurso de la Casa Blanca.