Van 787 muertos en cuatro días de guerra en Irán; revela Media Luna Roja

Bombardeos en Irán La Media Luna Roja iraní y organizaciones de derechos humanos actualizaron el número de víctimas tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos

Luego de cuatro días intensos, llenos de bombardeo y ataques lanzados por Israel y Estados Unidos en contra de Irán, ha incrementado a 787 el número de personas fallecidas luego del 28 de febrero y desde ese momento el conteo

El organismo explicó que la cifra difundida un día antes, de 555 muertos, se incrementó con 232 nuevas víctimas, registradas tras evaluaciones de campo realizadas en las últimas horas. Aclaró que el balance sigue siendo preliminar debido a las condiciones en las zonas atacadas.

Un reporte paralelo de la organización de derechos humanos HIRANA, con sede en Washington, señala que al menos 742 civiles han perdido la vida en Irán, entre ellos176 menores de edad, además documentó 921 personas heridas incluidos 115 niños y advirtió que **624 muertes más** aún están pendientes de confirmación y clasificación.

El conflicto entre Irán e Israel con nuevos bombardeos del Ejército deIsrael sobre Teherá y Beirut. La escalada ocurrió después de que Hizbulá, anunciara el envío de drones contra una base israelí y de que la Guardia Revolucionaria de Irán** afirmara haber destruido una inacción militar de Estados Unidos en Baréin.

Durante la madrugada se mantuvieron los bombardeos cruzados contra distintos objetivos, mientras Washington y Tel Aviv continuaron defendiendo el ataque conjunto del sábado pasado, argumentos que fueron rechazados por el gobierno iraní.

Tanto la Media Luna Roja como HRANA subrayaron que las cifras pueden cambiar, ya que el acceso a varias zonas sigue restringido, hay una interrupción casi total de Internet y no existen condiciones para una verificación independiente inmediata de los hechos.