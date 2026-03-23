Choque de avión y camión de bomberos deja 2 muertos en aeropuerto de Nueva York

Choque de avión en Nueva York Un avión de Air Canada se impactó contra un vehículo de bomberos en una pista del aeropuerto LaGuardia

Un accidente en la pista del aeropuerto La Guardia, en Nueva York, dejó la noche del domingo dos personas muertas y al menos 41 lesionadas, luego de que un avión de Air Canada chocara contra un camión de bomberos que atendía otra emergencia.

El percance ocurrió cerca de las 23:40 horas, cuando la aeronave, operada por Jazz Aviation y procedente de Montreal, impactó con el vehículo de rescate que se dirigía a auxiliar a otro avión que había reportado olores extraños. En el choque murieron el piloto y el copiloto.

El vuelo 8646 transportaba a 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación. Tras el impacto, decenas de personas fueron atendidas por equipos de emergencia, y 41 tuvieron que ser trasladadas a hospitales. Horas después, autoridades informaron que al menos 32 ya habían sido dadas de alta.

En el camión de bomberos viajaban dos agentes de la Autoridad Portuaria, quienes resultaron con fracturas y diversas lesiones. Imágenes del incidente muestran daños importantes en la parte frontal del avión, que al momento del impacto se desplazaba a una velocidad cercana a los 210 kilómetros por hora.

Cierran temporalmente LaGuardia tras accidente

Las autoridades activaron protocolos de emergencia y ordenaron el cierre del aeropuerto para facilitar las labores de atención e investigación. La Administración Federal de Aviación suspendió las operaciones en LaGuardia, medida que se mantuvo hasta la tarde del lunes.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte envió un equipo al lugar para esclarecer las causas del accidente. En grabaciones de las comunicaciones previas al choque, un controlador aéreo reconoció haber cometido un error mientras se atendía otra situación en la pista.

El incidente ocurre en medio de complicaciones en aeropuertos de Estados Unidos relacionadas con falta de recursos y personal, lo que ha generado retrasos y presión en las operaciones. Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades.

Revelan posible error de torre de control

Hasta las 2:00 de la tarde del lunes 23 de marzo, el aeropuerto LaGuardia permanecerá cerrado para facilitar las investigaciones del accidente ocurrido alrededor de las 11:47 de la noche.

De acuerdo con registros de audio de las comunicaciones previas al impacto, un controlador aéreo reconoció un posible error: “Intenté detenerlos. Estábamos lidiando con una emergencia hace un rato y cometí un error”, se escucha en las grabaciones.

Antes del choque, personal del aeropuerto ya atendía a otra aeronave que había reportado olores extraños, lo que provocó la movilización del camión de bomberos con el que terminó impactando el vuelo procedente de Montreal.