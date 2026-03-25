Autoridades aprueban eutanasia para Noelia Castillo, una joven de 25 años, víctima de depresión severa

La historia de Noelia Castillo ha conmovido y generado un fuerte debate a nivel internacional. La joven española de 25 años ha solicitado ante el tribunal la eutanasia debido a vivir con trastorno depresivo constante y a tal nivel que ha buscado el suicidio en almenos una ocasión.

Su caso no solo conmueve por la edad de la chica, sino por el contexto. Noelia no enfrenta una enfermedad terminal tradicional, sino un padecimiento complejo que ha marcado su vida durante años y que, según las autoridades sanitarias, justifica su acceso a la eutanasia bajo la legislación vigente en España.

¿Qué enfermedad tiene Noelia Castillo?

Noelia vive con un diagnóstico de depresión profunda, una condición de salud mental que puede implicar una intensidad emocional extrema y un sufrimiento psicológico persistente.

A lo largo de su vida, la joven ha enfrentado múltiples crisis, tratamientos y hospitalizaciones sin lograr una mejoría sostenida. Su padecimiento no solo ha sido constante, también profundamente incapacitante.

Noelia fue víctima de una violación grupal por parte de tres individuos, lo que le desató severos cuadros depresivos que la orillaron a lanzarse de un quinto piso en 2022. Desde entonces, la joven vive con paraplejía y múltiples dolores, además de los emocionales.

Esta situación llevó a la joven a luchar por su derecho a la muerte asistida, enfrentándose a diversos obstáculos, los cuales han ido desde la oposición familiar y la intromisión de posturas religiosas.

“Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija” — Noelia Castillo Ramos

La legislación española permite la eutanasia en casos de padecimiento grave, crónico e imposibilitante, incluso cuando se trata de enfermedades no terminales, siempre que se cumplan criterios estrictos. En este caso, las autoridades médicas consideraron que Noelia cumple con los requisitos.

La eutanasia en España: un derecho legal bajo condiciones estrictas

Desde 2021, España cuenta con una de las leyes más avanzadas en materia de eutanasia, permitiendo a los pacientes solicitarla bajo un proceso riguroso que incluye:

Requisitos clave para acceder a la eutanasia

Tener una enfermedad grave, crónica o incurable

Presentar un sufrimiento físico o psíquico constante

Solicitar el procedimiento de manera voluntaria y reiterada

Contar con la aprobación de varios especialistas

En el caso de Noelia, su solicitud pasó por diferentes evaluaciones médicas y comités éticos antes de ser autorizada.

La salud mental y derecho a morir

El caso ha generado un debate intenso en redes sociales, medios de comunicación y círculos médicos. Por un lado, hay quienes defienden el derecho de Noelia a decidir sobre su vida, argumentando que el sufrimiento psicológico puede ser tan devastador como el físico.

Por otro, especialistas y sectores críticos advierten sobre los riesgos de permitir la eutanasia en pacientes con enfermedades mentales, ya que consideran que estos padecimientos pueden ser tratables o susceptibles de mejora con el tiempo.

Este punto es clave: la discusión ya no gira únicamente en torno a la muerte digna, sino a los límites de la medicina y la ética.

¿Quién es Noelia Castillo? La historia detrás del caso

Más allá del debate legal, hay una historia humana. Noelia es una joven que durante años buscó alternativas para mejorar su calidad de vida. Su decisión no surge de un momento impulsivo, sino de un proceso largo, doloroso y documentado.

Su caso pone rostro a una realidad muchas veces invisibilizada: el sufrimiento de quienes viven con trastornos mentales severos que no encuentran alivio, incluso después de múltiples tratamientos.

El impacto global del caso Noelia

Aunque el proceso ocurre en España, la historia ha trascendido fronteras. Países donde la eutanasia sigue siendo ilegal han retomado el tema, mientras que en otros se analiza si deberían ampliarse los criterios para incluir padecimientos psicológicos.

La historia de Noelia no es solo una noticia: es un punto de inflexión en la conversación sobre salud mental, derechos individuales y bioética.

Tras dos años de litigios, Noelia ha conseguido que su petición se haga efectiva este 26 de marzo de 2026 a las 5:00 pm, con el respaldo de las instituciones y la negativa del TEDH a suspender el procedimiento.