El gobierno de Milei dice que “hay que pasar página” sobre la dictadura argentina

50 Aniversario del golpe militar en Argentina Una persona sostiene el martes una pañoleta durante una manifestación en Buenos Aires por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar y reclamar por las víctimas de la última dictadura cívico-militar, iniciada hace 50 años (Juan Ignacio Roncoroni /EFE)

El clamor de cientos de miles de argentinos para que no se olviden los crímenes de la dictadura militar y se haga justicia con los más de 30,000 desaparecidos se escuchó en todo los rincones del país y en las comunidades de argentinos de todo el mundo, menos en la Casa Rosada.

Un día después del 50 aniversario del golpe de Estado y del inicio de la última dictadura en Argentina (1976-1983), el jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Manuel Adorni, dijo este miércoles que “hay que pasar página” y anunció una reconstrucción de las Fuerzas Armadas.

“Hay que pasar de página y mirar al futuro como país, contando la historia completa para no repetir las tragedias del pasado”, afirmó, en un nuevo intento de blanquear los crímenes de los militares en la etapa más oscura de la historia de Argentina.

Blanquear la dictadura

Con motivo de esta simbólica efeméride, el Gobierno de Milei difundió un video de casi una hora de duración con sendas entrevistas a una mujer, que fue robada cuando era bebé, y el hijo de un militar asesinado por la guerrilla en los años 70.

En ese video, ambos entrevistados minimizan los crímenes de la dictadura y piden lo que el gobierno considera la “historia completa”.

Con el lema “historia completa”, el Gobierno de Milei busca equiparar la acción guerrillera previa al golpe de 1976 con el terrorismo de Estado llevado a cabo durante siete años seguidos contra la población civil sin distinciones.

Ni siquiera se esperó una semana el primer gobierno ultraderechista argentino salido de las urnas para anunciar que su intención no es arropar a las víctimas, sino a los uniformados, aumentando la partida del presupuesto para defensa.

“Argentina requiere unas Fuerzas Armadas fuertes y equipadas para defender la patria”, declaró y reflexionó: “Las Fuerzas Armadas ya han demostrado ser democráticas. Es hora de reconstruir el instrumento militar y poner a las Fuerzas Armadas en el lugar que cualquier nación madura y seria tiene”.

A continuación anunció: “El 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional”.

Adorni, quien en estos momentos está envuelto en un escándalo por supuesto mal uso de dinero público, es uno de los colaboradores más cercanos de Javier Milei desde que el ultraderechista llegó a la Presidencia, en diciembre de 2023.