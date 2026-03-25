Fallo histórico: Meta y YouTube, condenadas a pagar 6 millones de dólares por adicción a las redes sociales

Un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles culpables a Meta -matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp- y Youtube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales.
Se trata del primer fallo sobre esta crisis que está causando alarma social, dado el uso masivo de las redes sociales entre menores de edad y adolescentes, y por la que tendrán que pagar una indemnización de 6 millones de dólares.
Demandante adicta desde la infancia
El juicio comenzó a finales de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles con la demanda de una joven de 20 años que alegó que se volvió adicta a aplicaciones como Instagram y YouTube durante su infancia.
Ambas plataformas deberán pagar seis millones de dólares en concepto de indemnización por daños morales y otros perjuicios económicos.
De acuerdo con la sentencia, Meta, cuyo dueño es Mark Zuckerberg, es responsable del 70% de dicho coste y YouTube, que fue comprada en 2006 por Alphabet (matriz de Google), del restante 30%.
Meta deberá pagar 4.2 millones de dólares, mientras que Alphabet, deberá erogar 1.8 millones.
El jurado de este histórico juicio, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, seguirá deliberando para decidir qué daños punitivos adicionales deberán pagar las empresas por dolor o fraude.
El resultado de esta demanda representa una importante victoria contra los dos gigantes tecnológicos y sienta las bases para la resolución de alrededor de 1,500 casos similares contra empresas de redes sociales.
La demanda de la joven, identificada como K.G.M., incluía a las herramientas TikTok y Snapchat, que lograron alcanzar un acuerdo en términos no revelados para evitar el primero de una serie de juicios históricos contra las plataformas de redes sociales.
Otra multa de 375 millones a Meta
Esta resolución se suma a la sentencia dictaminada ayer por un jurado de Nuevo México que también encontró culpable a Meta de ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil y fue condenado a una multa de 375 millones de dólares.
Estos litigios forman parte de una ola más amplia de casos que cuestionan las prácticas de la industria tecnológica y podrían sentar precedentes sobre los límites de responsabilidad de las redes sociales en EE.UU.