Fallo histórico: Meta y YouTube, condenadas a pagar 6 millones de dólares por adicción a las redes sociales

Fallo histórico Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, a su llegada al Tribunal Superior de Los Ángeles el pasado 18 de febrero, donde trató de defenderse de las acusaciones por manipular el algoritmo para generar adicción en los usuarios (CHRIS TORRES/EFE)

Un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles culpables a Meta -matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp- y Youtube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales.

Se trata del primer fallo sobre esta crisis que está causando alarma social, dado el uso masivo de las redes sociales entre menores de edad y adolescentes, y por la que tendrán que pagar una indemnización de 6 millones de dólares.

Demandante adicta desde la infancia

El juicio comenzó a finales de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles con la demanda de una joven de 20 años que alegó que se volvió adicta a aplicaciones como Instagram y YouTube durante su infancia.

Ambas plataformas deberán pagar seis millones de dólares en concepto de indemnización por daños morales y otros perjuicios económicos.

De acuerdo con la sentencia, Meta, cuyo dueño es Mark Zuckerberg, es responsable del 70% de dicho coste y YouTube, que fue comprada en 2006 por Alphabet (matriz de Google), del restante 30%.

Meta deberá pagar 4.2 millones de dólares, mientras que Alphabet, deberá erogar 1.8 millones.

El jurado de este histórico juicio, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, seguirá deliberando para decidir qué daños punitivos adicionales deberán pagar las empresas por dolor o fraude.

El resultado de esta demanda representa una importante victoria contra los dos gigantes tecnológicos y sienta las bases para la resolución de alrededor de 1,500 casos similares contra empresas de redes sociales.

La demanda de la joven, identificada como K.G.M., incluía a las herramientas TikTok y Snapchat, que lograron alcanzar un acuerdo en términos no revelados para evitar el primero de una serie de juicios históricos contra las plataformas de redes sociales.

Otra multa de 375 millones a Meta

Esta resolución se suma a la sentencia dictaminada ayer por un jurado de Nuevo México que también encontró culpable a Meta de ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil y fue condenado a una multa de 375 millones de dólares.

Estos litigios forman parte de una ola más amplia de casos que cuestionan las prácticas de la industria tecnológica y podrían sentar precedentes sobre los límites de responsabilidad de las redes sociales en EE.UU.