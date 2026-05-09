Más de 100 enfermos registrados con norovirus en crucero que zarpó desde Florida

Enfermos por norovirus en crucero Caribean Princess (@alertanoti/x)

Más de 100 personas se encuentran enfermas con un norovirus que causa gastroenteritis aguda, a bordo de un crucero que zarpó desde Florida la semana pasada y atracará de nuevo en el estado en los próximos días.

102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación del crucero Caribbean Princess, que se encuentra navegando cerca a las Bahamas, han reportado estar enfermos con el virus, que produce vómito y diarrea, así lo indicaron los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades (CDC por su siglas en inglés) en un comunicado.

Para contener dicho brote gastrointestinal, el personal del crucero aumentó la “limpieza y desinfección”, aisló a los infectados y consultó con autoridades sanitarias sobre los procedimientos de “limpieza” y para reportar los casos, indicó el escrito.

El crucero tiene programado llegar a Puerto Cañaveral, a las afueras de Orlando, el próximo 11 de mayo, de acuerdo con el portal de seguimiento de cruceros CruiseMapper.

En el buque van un total de 3,116 pasajeros, por lo que el brote actual afecta un 3% de los viajeros.

El norovirus es la principal causa de brotes de diarrea y vómitos en Estados Unidos, según los CDC. Puede propagarse mediante el contacto directo con otras personas, el consumo de alimentos y bebidas con el virus, así como al tocar superficies contaminadas. (Con información de EFE)