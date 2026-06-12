¿Cuánto vale Space X y cómo hizo a Elon Musk el primer trillonario del mundo?

Elon Musk primer trillonario del mundo. SpaceX rompe récords en Wall Street y dispara la fortuna de Elon Musk. (Agencia EFE)

Elon Musk volvió a romper récords en el mundo financiero. Tras la histórica salida a bolsa de SpaceX, el empresario se convirtió oficialmente en la primera persona en superar una fortuna de un billón de dólares (un trillón en la nomenclatura estadounidense), una cifra nunca antes alcanzada en la historia.

La clave detrás de este hito está en el valor que alcanzó SpaceX durante su debut en los mercados bursátiles.

Valor de Space X en el mercado

La compañía aeroespacial fijó inicialmente el precio de su Oferta Pública Inicial en 135 dólares por acción, lo que le otorgó una valoración cercana a 1.77 billones de dólares.

Sin embargo, el entusiasmo de los inversionistas impulsó rápidamente el precio de los títulos por encima de los 160 dólares durante sus primeras horas de cotización. Posteriormente, las acciones alcanzaron los 174 dólares, llevando la capitalización bursátil de la empresa por encima de los 2 billones de dólares.

SpaceX se convirtió en una de las compañías tecnológicas más valiosas del planeta y protagonizó la mayor salida a bolsa registrada hasta ahora.

Cómo SpaceX hizo a Elon Musk el primer trillonario

La fortuna de Musk estaba estimada en aproximadamente 795 mil millones de dólares, impulsada principalmente por sus participaciones en Tesla, SpaceX y otras empresas tecnológicas.

Tras el estreno bursátil, el valor de su participación en SpaceX se disparó. Musk conserva más del 82% del poder de voto de la compañía y mantiene la mayor participación accionaria, por lo que el incremento en la valoración de la empresa elevó automáticamente el valor de su patrimonio.

Como resultado, su fortuna rebasó los 1.1 billones de dólares, convirtiéndolo en la primera persona en alcanzar la categoría de trillonario.

Historia del ascenso de SpaceX

Fundada en 2002, SpaceX comenzó como una empresa dedicada al desarrollo de cohetes reutilizables para reducir los costos de los lanzamientos espaciales.

Con el paso de los años, el negocio evolucionó mucho más allá de los viajes espaciales. Actualmente opera Starlink, una red global de internet satelital considerada la división más rentable de la compañía.

Además, SpaceX integró recientemente el negocio de inteligencia artificial de xAI, incluyendo los modelos Grok, centros de datos especializados y la red social X, antes conocida como Twitter. La empresa también busca expandir su presencia en sectores de alto crecimiento, como la inteligencia artificial, las telecomunicaciones globales y la infraestructura espacial.